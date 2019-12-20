اغتيال ناشط في احتجاجات في ذي قار العراقية

يأتي الهجوم بعد ساعات على نجاة ناشطين اثنين من محاولتي اغتيال تعرضا لها، في ناحية الغراف شمالي محافظة ذي قار.

قال مصدر أمني عراقي الجمعة، إن مسلحين مجهولين اغتالوا ناشطا في الحراك الشعبي وسط مدينة الناصرية، بمحافظة ذي قار.

وأضاف المصدر، وهو ضابط في شرطة ذي قار، مفضلًا عدم نشر اسمه، أن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية اغتالوا الناشط محمد العصمي، بأسلحة كاتمة للصوت، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات على نجاة ناشطين اثنين من محاولتي اغتيال تعرضا لها، في ناحية الغراف شمالي محافظة ذي قار.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

لكن رغم ذلك فإن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويتهم ناشطون، مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر، تخللتها أعمال عنف خلفت 496 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل “الحشد الشعبي” لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد، لكن “الحشد الشعبي” ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

