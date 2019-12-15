اغتيال ناشط في الاحتجاجات وإصابة اثنين بهجومين في بغداد والديوانية

يتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

اغتيل ناشط في الاحتجاجات العراقية المناوئة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، وأصيب اثنان آخران، الأحد، في هجومين في العاصمة بغداد ومدينة الديوانية (جنوب)، بحسب مصدرين أمنيين.

وقال ضابط برتبة ملازم أول في شرطة بغداد للأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن "الناشط باحتجاجات بغداد حقي إسماعيل العزاوي اغتيل على يد ممسلحين مجهولين عندما كان يستقل دراجته في منطقة الشعب شمالي العاصمة".

وأضاف الضابط، أن "العزاوي يملك شركة للسياحة والسفر وهو أحد الناشطين في الاحتجاجات الشعبية".

وفي حادث منفصل، أفاد ضابط برتبة نقيب في شرطة الديوانية للأناضول مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن "عبوة ناسفة انفجرت في سيارة يستقلها ناشطان مدنيان على مقربة من المعهد التقني، وسط مدينة الديوانية".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة الناشطين بجروح"، دون مزيد من التفاصيل حول حالتهما الصحية.

ورفض المصدر الكشف عن اسمي الجرحين لحين الانتهاء من التحقيقات بالحادث.

ويتعرض الناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات الاغتيال والاختطاف والتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

لكن وتيرة عمليات الاستهداف تصاعدت بصورة كبيرة في منذ الأسبوع الماضي.

وتعهدت الحكومة مرارا بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

