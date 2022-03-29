افتتاح المحادثات الروسية الأوكرانية في انقره دون «مصافحة»

بدأت المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول بتركيا، صباح اليوم الثلاثاء، وقالت ان المحادثات مع روسيا بدأت في تركيا دون أن يتصافح أعضاء الوفدين.

محادثات بلا مصافحة

ذكر التلفزيون الأوكراني أن المحادثات مع روسيا بدأت في تركيا اليوم الثلاثاء دون أن يتصافح أعضاء الوفدين. وقال مراسل أوكراني «كان هناك ترحيب بارد ولم تكن هناك مصافحة» دون أن يوضح ما إذا كان قد شهد اجتماع الوفود أو أن المسؤولين أبلغوه بذلك.

وقال مراسل أوكراني “كان هناك ترحيب بارد ولم تكن هناك مصافحة” دون أن يوضح ما إذا كان قد شهد اجتماع الوفود أو أن المسؤولين أبلغوه بذلك.

وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي على تويتر إن الوفود ستبحث “البنود الأساسية لعملية التفاوض. تعمل الوفود بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية”.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاوضين ودعاهم إلى “وضع حد لهذه المأساة” المتمثلة في العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط.

وفشلت المحادثات السابقة بين الجانبين، والتي عقدت في بيلاروسيا بشكل مباشر أو عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، في إحراز تقدم بشأن إنهاء الحرب التي بدأت منذ شهر وأسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 10 ملايين أوكراني.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل المحادثات إن بلاده مستعدة لإعلان حيادها كما طالبت موسكو، وتقديم تنازلات بشأن مصير دونباس، المنطقة المتنازع عليها في شرق البلاد.

مخاوف مشروعة للحرب

ويرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن احراز تقدم في تلك المفاوضات، سيمهد الطريق لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وفي خطاب أمام المفاوضين في إسطنبول بثه التلفزيون، قال أردوغان إن "الوقت حان لإجراء محادثات تسفر عن نتائج ملموسة"

ودعا الرئيس التركي إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن "وقف هذه المأساة" في يد الجانبين.

من جهة أخرى، أكد أردوغان أن لدى روسيا وأوكرانيا "مخاوف مشروعة"، دفعت الأزمة بينهما إلى مرحلة الحرب.