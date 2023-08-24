افلام اباحية على مواقع الحكومة المصرية

قالت معلومات مصدرها تقارير اعلامية مصرية ان الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرضت إلى القرصنة خلال الساعات القليلة الماضية حيث تم نشر افلام اباحية عليها

وحسب ما افيد فقد تمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة من خلال شخص أجنبي، قام بتغيير صورة الصفحة الشخصية للجهاز ونشر صورا ومقاطع فيديو مخلة، بعد دقائق من اختراق الصفحة في الوقت الذي اكد جهاز مدينة المنيا الحديدة إنه غير مسؤول عن أي منشورات على الصفحة، مؤكدا أنه تمت سرقتها من قبل أشخاص مجهولين. واعلن أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عن طريق التقدم بتحرير محضر رسمي لمباحث الانترنت.

وهذه ليست المرة الاولى التي تتعرض صفحات من المؤسسات الحكومية المصرية الى اختراقات وقرصنه في ظل انتقاد بانخفاض مستوى الحماية على تلك المواقع والصفحات

وتقع المدينة شرق النيل أمام مدينة المنيا القديمة وتبعد عن القاهرة 250 كم، وتبلغ مساحتها الكلية حوالي 31106 أفدنة والكتلة العمرانية حوالي 6659 فدانا ما بين مناطق سكنية وخدمية وصناعية وسياحية وترفيهية.