افيخاي يعقب على تغريدة هيفاء بشأن غزة

دعا أدرعي في معرض تعقيبه على تغريدة هيفاء وهبي "العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار".

رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بعدما وصفت عبر "تويتر" ما يحدث في غزة بـ "جريمة ضد الإنسانية".

وكتب أدرعي في تغريدة بحسابه على "تويتر": "صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة".

وأضاف أن "ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس".

صدقت #هيفا_وهبي بقولها أن ما يحصل في #غزة جريمة. جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الارهابيين وعلى رأسهم حماس. على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثم هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة

(هكذا تطلق حماس الصواريخ من بين الناس) https://t.co/aE5o8jh1nM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

ودعا أدرعي "العالم إلى أن ينقذ سكان غزة من براثن هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار".

وختم قائلا: "ليس كل مرة تسلم الجرة".

وكانت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي نشرت تغريدة مؤيدة للفلسطينيين، معتبرة ما يحصل في غزة "جريمة ضد الإنسانية".