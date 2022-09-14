اقتحام مصرفين في بيروت وجبل لبنان (فيديوهات)

شهدت مصارف لبنان، اليوم الأربعاء، اقتحام مصرفين أحدهما في العاصمة بيروت، نفذته سيدة تدعى سالي الحافظ واستعادت 20 ألفا من وديعتها، والآخر في منطقة عاليه بجبل لبنان، حيث تمكن شاب ويدعي شرف الدين من الحصول على مبلغ 30 ألف دولار أمريكي من وديعته.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية، أن "شرف الدين" اقتحم بنك MED ، فيما أوضحت مصادر أن المودع تمكن من أخذ مبلغ من المال وغادر برفقة القوى الأمنية إلى سرايا عاليه.

وأعلنت "جمعية المودعين اللبنانيين" الأربعاء، عن اقتحام أعضائها لأحد المصارف في محافظة جبل لبنان، وهو الاقتحام الثاني منذ ساعات الصباح.

وأفادت الجمعية عبر حسابها على تويتر، أن الاقتحام الثاني استهدف "بنك ميد" (البحر المتوسط) بمنطقة عاليه بمحافظة جبل لبنان شرق العاصمة بيروت.

وقالت الجمعية في تغريدتها إن "بنك ميد يسقط أمام المودعين"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم اقتحمت مجموعة من المودعين مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزت عددا من الرهائن.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن "مودعة تدعى سالي حافظ عمدت إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة".

وقالت قناة لبنان 24، إن "المودعة نجحت في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"، بعد دخولها إليه مسلحة، مؤكدة أن "سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله".

وبحسب المقربين من المودعة، فقد تمكنت من الحصول على مبلغ بسيط من وديعتها التي تبلغ ١٥٠ ألف دولار

جمعية المودعين

وأكدت جمعية المودعين في لبنان، "مغادرة مودعة مسلحة بنكا لبنانيا بعد حصولها على 20 ألف دولار من مدخراتها لعلاج شقيقتها من السرطان".

وقال رئيس جمعية المودعين علاء خورشيد، إننا "بدأنا من اليوم لأننا وعدنا الناس منذ أسبوعين أن نتحرك، ونحن كجمعية صرخة المودعين نقول ما نفعل ولو كلفنا الأمر حياتنا، وقلنا إننا نريد ان نسترجع حقوق الناس بأيدينا".

وأضاف: "منذ عشرة أيام ونحن نحاول الاتصال بأعضاء مجالس المصارف ويبدو أنهم لا يأخذون مطالبنا على محل الجد، اليوم لكي ينسفوا فكرة الاستخفاف استطاع أول مودع أن يستعيد وديعته".

وأشار خورشيد إلى أن "المودعة سالي حافظ استعادة وديعتها لمعالجة شقيقتها المصابة بالسرطان، والجميع استطاع أن يرى نانسي شقيقة سالي وهي تنازع، التي كان من المفترض أن يتم معالجتها منذ سنة واليوم تدهورت حالتها بشكل كبير".

وأكد أن "الأمور وصلت إلى أوجها والحل أن يجتمع أصحاب المصارف مع المودعين لإيجاد حلول، ولكن يبدو أنهم يعيشون خارج الكوكب ونحن نعيش هنا على الأرض وموجودين، فمن مات دون ماله فهو شهيد".

اسقاط الدعوى بحق مقتحم مصرف في بيروت

وقرر النائب العام اللبناني، مؤخرا، إسقاط الدعوى ضد المودع بسام الشيخ حسين، الذي احتجز رهائن بأحد مصارف بيروت، وذلك بعد تنازل المصرف عن الدعوى القضائية، ومن المقرر إخلاء سبيل الشيخ خلال فترة قصيرة.

واحتجز بسام الشيخ حسين الشهر الماضي، عددا من موظفي "فدرال بنك" في منطقة الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا سلاحًا، وطالبا باسترداد وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى اتفاق بإنهاء الشيخ حسين لعملية الاحتجاز وحصوله على 30 ألف دولار من وديعته، وهو ما تم بالفعل واقتيد إلى الاحتجاز منذ ذلك الوقت.