اقتحام وإغلاق مقر قناة MBC عراقي من قبل موالين لأبو مهدي المهندس

اقتحمت مجموعة من الموالين لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، الذي أغتيل بقصف أمريكي، مبنى مقر قناة MBC عراق في العاصمة بغداد.

وقال مراسلون، اليوم الاثنين، إن "العشرات تواجدوا أمام مقر قناة "MBC عراق" السعودية في حي الوزيرية ببغداد وعلقوا لافتات عليها شعارات إغلاق القناة"، مبينا أن "المحتجين الموالين للحشد الشعبي، رفعوا هتافات ضد الأسرة الحاكمة في السعودية".

يذكر أن الحشد الشعبي أصدر الأسبوع الماضي بيانا استنكر فيه بث قناة MBC معلومات في إحدى برامجها، تتهم أبو مهدي المهندس بالوقوف وراء عملية تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، وإطلاق صفة "الإرهابي" عليه.

وفي هذا التفجير قتلت بلقيس الراوي، وهي الزوجة الثانية للشاعر السوري الشهير نزار قباني، حيث كانت تعمل هناك في السلك الدبلوماسي العراقي.