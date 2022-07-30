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اقتراحات صينية باسقاط طائرة بيلوسي وتايوان تنصب مضاداتها الارضية

منشور 30 تمّوز / يوليو 2022 - 06:39
نانسي بيلوسي تنطلق الى تايون رغم التحذيرات الصينية
نانسي بيلوسي تنطلق الى تايون رغم التحذيرات الصينية

رفعت تايوان مقاتلات في الهواء من قاعدة "شياي" الجوية، ونشرت أنظمة دفاع جوي في مطار تايوان الدولي بشمال الجزيرة تمهيدا لاستقبال رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي التي انطلقت طائرتها من واشنطن مساء السبت بتوقبت الشرق الاوسط 

 

اقتراحات صينية باسقاط طائرة بيلوسي

وفيما اقترحت بعض وسائل الإعلام الصينية إسقاط طائرة بيلوسي إذا ذهبت إلى تايوان، تعارض بكين بشدة هذه الزيارة، وحذرت بيلوسي وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

فيما قامت القوات المسلحة الصينية باجراء تدريبات عسكرية يوم السبت قبالة ساحلها المواجه لتايوان، واكدت وكالة "شينخوا" أن الجيش الصيني سيجرى "تدريبات بالذخيرة الحية" بالقرب من جزر بينغتان قبالة إقليم فوجيان من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء. وحذرت إدارة السلامة البحرية السفن بتجنب المنطقة.

 

 

بيلوسي في طريقها الى آسيا

واكدت وسائل إعلام أن الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أقلعت اليوم السبت من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، متجهة إلى منطقة المحيط الهادئ، لزيارة عدة دول ومن المحتمل أن تكون بيلوسي في طريقها إلى تايوان

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن "العواقب قد تكون رهيبة ليس فقط على العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة، بل وعلى الاستقرار في المنطقة بأسرها". وأضافت الصحيفة أن "السلطات الصينية ستكون مستعدة للرد على الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى الجزيرة".

واوضح مدير معهد دراسات تايوان التابع لجامعة تسينغ هوا في بكين يونغ بينغ إن "رد فعل الصين سيكون شاملا على الأصعدة العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والاجتماعي".

 

 

اجراءات صينية 

ويقول خبراء ان بكين قد تضع عراقيل في المياه والأجواء حول تايوان لغرض إجراء تدريبات واسعة النطاق، فيما يشير الخبراء إلى أن بكين قد ترسل مقاتلات لاعتراض طائرة بيلوسي. وفي حال قيامها بهذه الزيارة ستكون هي الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ 25 عاما.

كلمات دالة:نانسي بيلوسياميركاتايوان

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