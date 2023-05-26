اقتراح اماراتي باقامة جنة في مصر

وجد رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور، طريقة اعتبرها ناجعة تتمكن بموجبها مصر من الخروج من كافة مشاكلها المالية والاقتصادية المزمنة وتسديد كافة ديونها الخارجية والداخلية من خلال اقامة "جنة" فيها عن طريق مشروع في شارع صلاح سالم بالقاهرة.

جنة في مصر

واعتبر الحبتور الوسيلة الفضلى لمصر لاتمام المشروع تطورير شبكة النقل الحديثة ومنها "القطار الكهربائي، المونوريل، وهذا سيعني جذب الاستثمار داخل البلاد على غرار ما يقوم به الساسة الامارتيون في بلدهم

وفصل "الجنة المصرية" بالقول انها ستكون من الكلية الحربية حتى آخر شارع صلاح سالم، وواكد "سأحول هذا الشارع إلى جنة الدنيا على الأرض".وسيكون المشروع أكبر بوابة وأهم من برلين ولندن وأكسفورد"

وقال الحبتور وان المشاريع خاصة الزراعية تُعتبر مؤشرًا على تفوق مصر على بعض الدول الأوروبية؛ خاصة بالتوسع في زراعة القمح بالتالي "مصر الخير فيها كل شيء ما تحتاج لشيء، إذا عملت هذا المشروع ما تحتاج لقروض، وتقدر مصر تسدد قروضها".

رد السلطات المصرية

وقال الحبتور في تصريحات تلفزيونية انه أعد دراسة وأكد "أنه تقدم لمسؤولين مصريين بفكرة مشروع من أجل تنفيذه داخل مصر"، إلا أنه لم يتلق ردا على هذا المقترح، مشيرا إلى أن "تكلفة هذا المشروع وصلت إلى حوالي 6 مليارات دولار".

من هو خلف الحبتور؟