اقليم كردستان يعرض اعترافات "المنفذ الرئيسي" لهجوم مطار أربيل (فيديو)

عرض التلفزيون الرسمي لاقليم كردستان الاربعاء، ما قالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب أنها اعترافات المنفذ الرئيسي للهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار مدينة أربيل عاصمة الاقليم منتصف الشهر الماضي.
وقالت المديرية إن نتائج التحقيق حول الحادثة أظهرت أن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم، وعلى رأسهم المنفذ الرئيس للهجوم المدعو حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي؛ والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم.
اميركا تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن قصف مطار اربيل
وأشار البياتي في اعترافاته إلى تعرفه على شخص من كتائب سيد الشهداء، وهي ميليشيات عراقية موالية لإيران، خطط معه لعملية تستهدف مطار أربيل.
وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب بالإقليم أن المؤسسات الأمنية الاتحادية، تمكنت أيضا من اعتقال مُنفذ آخر للهجوم، فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار، وتجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما.
اربيل تتوعد الحشد الشعبي وتطالب بتحقيق دولي بشأن قصفها بالصواريخ
وفي منتصف فبراير الماضي شن هجوم على مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخا، أدت إلى مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح.
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)