اقليم كردستان يعرض اعترافات "المنفذ الرئيسي" لهجوم مطار أربيل (فيديو)

عرض التلفزيون الرسمي لاقليم كردستان الاربعاء، ما قالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب أنها اعترافات المنفذ الرئيسي للهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار مدينة أربيل عاصمة الاقليم منتصف الشهر الماضي.

وقالت المديرية إن نتائج التحقيق حول الحادثة أظهرت أن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم، وعلى رأسهم المنفذ الرئيس للهجوم المدعو حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي؛ والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم.

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وأشار البياتي في اعترافاته إلى تعرفه على شخص من كتائب سيد الشهداء، وهي ميليشيات عراقية موالية لإيران، خطط معه لعملية تستهدف مطار أربيل.

وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب بالإقليم أن المؤسسات الأمنية الاتحادية، تمكنت أيضا من اعتقال مُنفذ آخر للهجوم، فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار، وتجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما.

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وفي منتصف فبراير الماضي شن هجوم على مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخا، أدت إلى مقتل مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح.

