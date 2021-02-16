اميركا تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن قصف مطار اربيل

تعهدت الولايات المتحدة الاميركية على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين للانتقام ومحاسبة الاطراف التي تقف وراء قصف مطار اربيل مساء الاثنين والذي اسفر عن مصرع مدني اميركي واصابة 6 اشخاص بينهم جندي اميركي

#الكهفيون_يدكون_قواعد_العدوان #أربيل

The terrorist acts carried out by the militias loyal to Iran ... will only obstruct the path of their masters and eliminate them in solving the suffocating crises they are going through day after day. pic.twitter.com/tRsOX0vhRd — jackjomana (@jackjomana1) February 16, 2021

ودعا الوزير الاميركي إلى إجراء تحقيق في الهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء الإثنين 02/15 قاعدة جوية في إقليم كردستان العراق متعهّداً "محاسبة المسؤولين عنه".

وقال بلينكن في بيان "نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق"، مضيفاً "لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين".

another record of #Erbil attack in WAZIRAN From CCTV.

This is residential place and there are two wounded.#erbil #أربيل pic.twitter.com/40Zsetq047 — Hozan Himdad (@HozanHimdad) February 15, 2021

وكان متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» قال إن متعاقدا مدنيا قتل أمس في هجوم على استهدف قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في أربيل شمال العراق.

أشار بلينكن لاحقا إلى أن العديد من المتعاقدين الأميركيين أصيبوا.

لجنة تحقيق

وقرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في هجوم مطار أربيل.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن:

الكاظمي وجه بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع كردستان العراق لمعرفة الجهة المسؤولة عن الهجوم.

بدوره، قال رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، إنه تحدث مع الكاظمي للتعاون في تحديد الضالعين بالهجوم.

مصر تدين

أدانت مصر الهجمات الصاروخية، التي تعرضت لها مدينة أربيل العراقية مساء أمس الإثنين، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.

#Iraq #Kurdistan : At least three mortars land near Erbil airport - the US- led coalition has base there #أربيل pic.twitter.com/hKht1bJIob — sebastian usher (@sebusher) February 15, 2021

وشددت الوزارة على استمرار مصر في دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره.

كما أكدت الوزارة عن ثقة مصر في قدرة العراق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.

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