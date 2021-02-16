اميركا تتعهد بمحاسبة المسؤولين عن قصف مطار اربيل

تعهدت الولايات المتحدة الاميركية على لسان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين للانتقام ومحاسبة الاطراف التي تقف وراء قصف مطار اربيل مساء الاثنين والذي اسفر عن مصرع مدني اميركي واصابة 6 اشخاص بينهم جندي اميركي
#الكهفيون_يدكون_قواعد_العدوان #أربيل— jackjomana (@jackjomana1) February 16, 2021
The terrorist acts carried out by the militias loyal to Iran ... will only obstruct the path of their masters and eliminate them in solving the suffocating crises they are going through day after day. pic.twitter.com/tRsOX0vhRd
وقال بلينكن في بيان "نشعر بالغضب من الهجوم الصاروخي الذي حصل اليوم على إقليم كردستان العراق"، مضيفاً "لقد تواصلت مع رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني لمناقشة الحادث وأكّدت له دعمنا الكامل لإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين".
another record of #Erbil attack in WAZIRAN From CCTV.— Hozan Himdad (@HozanHimdad) February 15, 2021
This is residential place and there are two wounded.#erbil #أربيل pic.twitter.com/40Zsetq047
وكان متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم «داعش» قال إن متعاقدا مدنيا قتل أمس في هجوم على استهدف قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولي في أربيل شمال العراق.
لجنة تحقيق
وقرر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في هجوم مطار أربيل.
Moment a missile landed in #Erbil Naz city; two civilians wounded#أربيل #ھەولێر #حشد #kurdistan pic.twitter.com/DY0nxX4gdX— Harem Jaafer (@HaremJaafer) February 15, 2021
وقالت خلية الإعلام الأمني، إن:
بدوره، قال رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، إنه تحدث مع الكاظمي للتعاون في تحديد الضالعين بالهجوم.
مصر تدين
أدانت مصر الهجمات الصاروخية، التي تعرضت لها مدينة أربيل العراقية مساء أمس الإثنين، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين.
#Iraq #Kurdistan : At least three mortars land near Erbil airport - the US- led coalition has base there #أربيل pic.twitter.com/hKht1bJIob— sebastian usher (@sebusher) February 15, 2021
وشددت الوزارة على استمرار مصر في دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره.
كما أكدت الوزارة عن ثقة مصر في قدرة العراق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية.