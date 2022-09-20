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اكتشاف أرضيات فسيفسائية للعهد البيزنطي بغزة

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2022 - 04:58
اكتشاف أرضيات فسيفسائية للعهد البيزنطي بغزة

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