اكتشاف سادس أقدم نقش عربي في السعودية

كشفت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية النقاب سادس أقدم نقش عربي في منطقة نجران جنوب البلاد.

وأكد حساب هيئة التراث السعودية الرسمي عبر تغريدة على منصة تويتر اكتشاف وتوثيق لنقش عربي قديم وجد في مدينة نجران حيث يقع النقش في جبل الحقون في منطقة حمى الثقافية في المدينة، وذلك ضمن أعمال المسح التي أجرتها الهيئة.

وبينت الهيئة أن النقش التذكاري يعود لكعب بن عمرو بن عبد مناة، الذي قام بتسجيله وختمه في تاريخ تنفيذه وفقا للتقويم النبطي عبر استخدام أسلوب الرموز النبطية ذات القيم العددية.

وأوضحت تغريدة هيئة التراث في السعودية أن تاريخ النقش يشير إلى أن كعب بن عمرو بن عبد مناة الذي كان تاجرا مارّا بهذا الطريق قاصداً موطنَه شمال غربي الجزيرة العربية.

ضمن جهودها الحثيثة لتعقّب واكتشاف الآثار الوطنية؛ #هيئة_التراث تعلن عن اكتشاف سادس أقدم نقش عربي مبكر في منطقة حمى الثقافية. pic.twitter.com/uLO7l88nrh — هيئة التراث (@MOCHeritage) June 2, 2023

وكشفت التغريدة أن قواعد التاريخ أظهرت أن سنة 380 بتقويم بصري تعادل سنة 485م، وذلك بعد إضافة 105 سنوات.

لافتة إلى كشف الحقون يعد إضافة علمية جديدة تضاف إلى سجل الكتابات العربية المبكرة في جنوب الجزيرة العربية، خاصة أنها تؤكد أن حلقات تطور الكتابة العربية قد شملت جنوب الجزيرة العربية نفسها، وليس شمالها الذي شهد فيها تسجيل أغلب النقوش العربية المبكرة.