ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر حزيران/يونيو 2023 ، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2023:

توقعات الأبراج لشهر حزيران/يونيو 2023

برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن الأطعمة الجاهزة هذه الفترة يا عزيزي، ولا تنسى شرب الماء لأننا دخلنا في فصل الصيف.

أما من الناحية العاطفية،اجعل شريك حياتك يقدّر حديثك، وحاول أن تصغ إلى زوجك في حال كنت مرتبط، فهو بحاجةٍ اليك ويعرف أنّك قادرة على مساعدته دائماً، إنّ الأمور بينكما تسوء يوماً بعد يومٍ، قد يساعدك مثلٌ صغير لإيصال الرسالة إلى زوجك، كون إيجابيّةً في الحفاظ على العلاقة بينك وبينه لأنّ الأخطاء ممنوعة.

أما من الناحية المهنية افعل المستحيل لجعل زملائك يدركون مدى قدرتك على القيام بأمورٍ عدّة في الوقت نفسه. كون عند حسن ظنّ الآخرين. ستحصلين على كلِّ ما كنت تريدينه من عملك، إلّا أنّ بعض الآراء السلبية لن تعجبك، حاولي أن تصرفي النظر عنها وأن تتصرّفي من دون النظر فيها.

برج الثور 20 نيسان - 20 أيار

من الناحية الشخصية يجب أن تكون على يقظة تامة في تعاملك مع غيرك ولا تفقد ثقتك بنفسك، فقد تحصل معك بعض الأمور المحبطة لكن لا تيأس، فمن الطبيعي أن لا تكون أفكارك كلّها إيجابية، سوف تختلف مشاعرك وطريقة تعاملك مع الأمور وستشعرين بأنّك مقيّد بعض الشيء، لكن لا تقلق من إقحام نفسك ببعض المسائل التي لا تخصّك.

أما من الناحية العاطفية سيزورك شخصٌ مهمّ جداً لك ولزوجك وستتفاجئ من وجود نقاطٍ مشتركةٍ بينكما أكثر ممّا توقّعت، لذلك لا تحاول التقرّب من الحبيب أكثر من اللازم، فإن قمت بذلكَ سيؤدي بك الأمر إلى خروجه من المنزل، لا تتطرّق إلى المسائل التي تزعج الحبيب أو تزعجيه بذكر أمورٍ يودّ هو نسيانها.

من الناحية المهنية انتبه يا عزيزي برج الثور فقد حان الوقت لك لتقومي ببعض الاتصالات المفيدة لخير شركتك، وستحصل على ترقيةٍ في مكان عملك وستكون مسرورة جداً، وأخيراً إنّه الوقت المناسب للعمل مع الفريق، وسترغب بالقيام بعملٍ معيّن للتقدّم بشكل سريع،. سوف تتحسّن مسيرتك المهنية وستجعلين المسؤولين ينظرون إليك بعينٍ كبيرة.

برج الجوزاء 21 أيار - 20 حزيران

باستطاعتك عزيزي برج الجوزاء أن تستخدم عقلك للوصول إلى حلولٍ واقتراحاتٍ متميّزة وكما تحب، لذلك فكّر في خطواتك فيها وصفّي ذهنك جيّداً قبل القيام بأيِّ عمل، ستسير الأمور بالشكل الذي تتوقّعه أنت، ممّا قد يقلق ويوتر الأشخاص الذين يحيطون بك أحياناً، إنّ الهدف وطريقة تحقيقه يدخلان في الخانة نفسها.

أما من الناحية العاطفية إذا كنت مرتبط دلّل زوجك قليلاً بهدايا صغيرة أو رحلة فقد يفرح بشكلٍ أو بآخر، ستهتمّين بأولادك وحبيبك بشكل كبير، فقد اشتقت إليهم كثيراً ولكنّك لا تجد الوقت الكافي من أجل الجلوس والتكلّم معهم ولعلّ ذلكَ يزعج حبيبك ويجعله في حالة يُرثى لها، لا تخاف من التقرّب من عائلتك أكثر واستعادة حبهم.

أما من الناحية المهنية يا عزيزي برج الجوزاء، أنت تفهم القانون بشكل جيد، باستطاعتك جعل المسؤولين يقدّرون جهودك ويعرفون أنّك خبيرة بالأمور التي تحلّها، ستواجه محنة كبيرة في مكان العمل، لذلك حقّق في مسائلك العملية والمالية أكثر، فأنت تُهملين هذا الجانب من حياتك، ستعمل وحدك ولكن استشر أحد الأشخاص.

برج السرطان 21 حزيران - 22 تموز

يا عزيزي برج السرطان تمتّع بنجاحاتك ، أنت اخترت المسار الصحيح والمناسب لك وتأكّد من أنّ نجاحك في الميدان العمليّ لم يتوقّف بعد وأنّك تستطيع الوصول إلى درجات أعلى، ستتلقّى التبريكات والتهاني لقيامك ببعض الأعمال التي نالت الإعجاب وستخرج بأفكار مميّزة لقضاء يوم كامل بالطريقة الفضلى.

أما من الناحية العاطفية اذهب مع زوجك للتنزّه في حال كنت مرتبط لأنه الأمور موجودة في مكانها الصحيح لذا أنت مطمئّن على كل شيء، ويحقّ لك الابتعاد قليلاً للاستراحة، إنّ التقدّم واردٌ في علاقتك مع الحبيب فاعرف كيف تستعمل سحرك لجعله يتقرّب منك أكثر فأكثر. عليك أن تكون ذكيّ أمام الحبيب.

أما من الناحية العملية يا عزيزي برج السرطان، أنت تستحق التقدير والامتنان لما فعلته مؤخراً، خذ استراحة طويلة لأنّك بحاجة إليها، وإلّا لن تستطيع العمل مجدّداً بالحماسة التي كنت تملكها. لقد قمت بجهود كبيرة حتّى إنّك سألت نفسك بعض الأسئلة الصعبة التي لم تلقي عليها إجابات ممّا جعلك تبحث أكثر وتتوجه إلى الأماكن الخاطئة.

برج الأسد 23 تموز - 22 آب

عزيزي برج الأسد، لا تستخدم ذكاءك بطريقة تقلب الأمور ضدّك في المستقبل. توقّفي عن استعمال طاقتك للقيام بالأمور التي لا تستحقّ. ستصلين إلى الهدف الذي وضعته. لا تخافي من التعبير عن نفسك ولا تتراجعي عن أمر كنت تودّين فعله بشدّة لأنّك تستطيعين ذلك عزيزتي. كوني واعية خلال قيامك بعملٍ ما.

من الناحية العاطفية يا عزيزي برج الأسد، لا تهمل منزلك وأولادك فهم بحاجة اليك كثيراً ستكون مريض جداً بالرغم من إنكارك ذلكَ. لا تجعل زوجك يحزن واهتمّ بصحتك أكثر من السابق. ستفكّر أكثر بوعيّ وستحسب ألف حساب قبل القيام بأي خطوة حضّر بعض المفاجآت التي ستسرّ أفراد العائلة.

أما من الناحية العملية يا عزيزي برج الأسد، باستطاعتك معرفة أيّ الخطوات أفضل من الأخرى لتحسين أدائك وأداء موظفّيك. ستعيد تنظيم جدول أعمالك ليتماشى مع العطل التي تريدين أخذها قريباً. استعمل طاقتك ومعرفتك يا عزيزي للخروج بخططٍ جديدة فأنت مميّزة وتعرفين إلى أين عليك التوجّه ولن تواجهي أيّ عقبةٍ تُذكر.

برج العذراء 23 آب - 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، إنّ اليوم من أيام حظّك وبإمكانك استعمال طاقتك للخروج بنتائج مرضية. ستلقي تشجيعاً أكثر ممّا توقّعت بكثيرٍ. إنّ صورتك ستصبح مختلفة أمام المحيطين بك من كلّ صوب. ستشعر بأنّك خلال الأشهر الأخيرة وسّعت نطاق أصدقائك الذين لهم أهدافٌ مطابقةٌ لأهدافك.

من الناحية العاطفية عزيزي برج العذراء، سيساعدك الحبيب للتقدّم والقيام بأمورٍ لم تتخيلي نفسك يوماً تفعلينها. ستحاولين الجلوس مع زوجك والتخطيط للمستقبل. ستتناقلين حديثاً مع الحبيب قد تختلفان عليه. لا تخافي من ردّة فعله على بعض الأمور التي عارضها سابقاً وفعلتها لأنّه سيتقبّل ذلكَ في نهاية المطاف.

من الناحية العملية عزيزي برج العذراء، لا تؤخّر الأمور المستعجلة للغد وإلّا سوف تخسر الكثير من المال والوقت على حدّ سواء. إنّ المسائل العملية مهمّة أكثر من قبل وعليك أن توظّف طاقاتك للحصول على أفضل النتائج. إن نظرت حولك تستطيع رؤية الأمن الذي يحيط بعملك. أنت متحمّس وستتمكّنين من فِعل الكثير.

برج الميزان 23 أيلول - 22 تشرين الأول

حاول يا عزيزي أن تستخدم طريقة جيدة للتعبير عن نفسك في وقت آخر هذا النهار، وكون واقعية جداً وستتقدّم بأقصى سرعة ممكنة، قد تشعر بصعوبة في نقل أفكارك للمحيطين بك، لذلك تأكّد أنّك ستنجح في كلّ خطوة تخطيها. إنّ جهودك لن تذهب سدّىً وستُفهم أخيراً وبعد عناء وشقاء كبيرين.

أما من الناحية العاطفية يا عزيزي برج الميزان في شهر حزيران ستبحث عن شيءٍ مختلف لكنّك لن تجد أيّ تفسير منطقي، انتبه لا تتدخّل في عمل شريكك فإن ذلكَ سيزعجه، ولا تخاف من المخاطرة في السؤال فستنجح إن كان مزاج زوجك جيّداً، إنّ السؤال لن يسبّب خلافاً وعليك أن تدفعه إلى طلب النصيحة منك.

أما من الناحية العملية يا عزيزي برج الميزان، انتبه لا تحشر أنفك في ما لا يعنيك، فأنت بهذه الطريقة تجعلين العيون كلّها مصوّبةٌ نحوك. لا تخاف من أحد، فأنت صاحبة القرار، لكنّك ستتعرّض للضغط من عدّة أطرافٍ. إنّ النتائج بيدك، وكلّ ما تفعلينه يتّفق مع مصلحتك الشخصية كون قويّة ومسالمة. عليك أن تنظر إلى البعيد.

برج العقرب 23 تشرين الأول - 21 تشرين الثاني

قد يصبح الأمر الذي يتعبك مسألة خطيرة يا عزيزي برج العقرب لا حلّ لها إذا تابع أحد الأشخاص إزعاجك. ستكتشف بعض الأشياء التي كنت تجهلينها لذلك حاول أن تلتزم الصمت، فإنّ ذلكَ أفضل ما يمكنك فعله، لا تتكلّم إلّا حين يُطلب منك ذلكَ. عليك أن تبدي رأيك بالأسلوب الصحيح كي لا تخسر الكثير.

أما من الناحية العاطفية عزيزي برج العقرب، أنت تقرأ مع الحبيب أفكار الآخرين ممّا قد يجلب لك بعض المتاعب اليوم، لذا لا تقول شيئاً عمّا ترينه، وبإمكانك جذب الحبيب نحوك أكثر وجعله يُبهر بك، وحاول أن تعبّر عن احتياجاتك للحبيب فهو بحاجة إلى معرفتها. كون ذكيّ واعرف كيف تكسب ثقة زوجك من دون أن تطلب منه الكثير.

أما من الناحية العملية تابع عملك بشكل جيد وثابر للوصول إلى حيث تريدين. ثق بكلِّ خطوةٍ تقوم بها ولا تتردّد بالإفصاح عن رأيك أمام من تثقين بهم ثقةً عمياء. سيحاول الآخرون إيذاءك إلّا أنّ المدير يقدّرك ولن يصدّق ما يقولونه. إنّ المشروع الذي تهتمّ به مشروعك، لا تسمح لهم بأخذه.

برج القوس 22 تشرين الثاني - 21 كانون الأول

عليك أن تثابر أكثر وإلّا ستخسر المعركة بسرعة وستصل إلى طرق مسدودة يا عزيزي برج القوس، افعل ما بوسعك فإنّ ذلك سيزيد ثقتك بنفسك ويجعل الناس ينظرون اليك ويقدّرونك. ستكون تقليدية بشكل كبير وستتشبّث برأيك ليس إلّا لا تستخدم الأمور السلبية ضدّ غيرك. قد تقعين في ورطة ما وتصلين إلى حائط مسدود.

من الناحية العاطفية،قد تشعري ببعض الفتور في العلاقة الزوجية بينك وبين الشريك، حاول التفكير بشكل واقعي فإنّ ذلكَ الجانب من شخصيّتك يزعج الحبيب. اترك الأمور بينك وبينه للوقت. فإذا كنت على خلاف معه، كن أكثر لطف ولكن لا تقول شيئاً قد يزيد الوضع سوءًا. لا تتردّد في سؤاله بلطفٍ عن السبب.

أما من الناحية العملية أنت لا تدرك عمليّاً ما تريد أنت تخرج من ذاتك لتجد مخبأك في البحث عن ما لا يمكنك إيجاده. لا تتردّد في استشارة من هم أكثر خبرةٍ منك، لقد حان الوقت المناسب لك للعمل مع زملائك على مشروعٍ معيّنٍ، وستبحث عن الحريّة حتّى ولو كان ذلكَ على حساب عملك.

برج الجدي 22 كانون الأول - 19 كانون الثاني

قد تشعر بأنّك تتواصل مع الآخرين وأنّك تستطيع استشارتهم حين يحلو لك ذلكَ. اجعل الناس يثقون بك أكثر وتأكّد من أنّ الدعم الذي تحتاجه متوفّر مهما كنت تفعل وركّز على الأولويات يا عزيزي، أنت تستطيع تحليل شخصيتك أكثر والسيطرة على ضعفك وكلّ ما عليك فعله هو النظر إلى الأمام والتفاؤل.

أما من الناحية العاطفية يا عزيزي برج الجدي، إنّه الوقت المناسب لك لإعادة النظر في قراراتٍ اتّخذتها وأفكار كثيرة كنتَ على وشكِ تنفيذها وكان الحبيب يمنعك من ذلكَ في ما مضى، حاول أن تعيد تقييم أحاسيسك وسدّ احتياجاتك لأنّك بحاجة ماسّة إلى ذلك. سوف يساعدك الحبيب لأنّه يريدك أن تتحسّن ويعرف ما يفرحك وماذا تريدين.

أما من الناحيى العمليّة نتبه جيداً من بعض الأفكار التي ستأتي إلى ذهنك اليوم وتجعلك تغيّر بعض وجهات النظر. ستثير إعجاب من حولك من زملاء العمل. أنت تستطيع جعل كلّ المحيطين بك يثقون بك ويلجأون اليك لحل مشاكلهم فأنت أكيدة من تصرّفاتك. فكّر بنفسك أولاً وقبل كلّ شيء وركّز أكثر ممّا مضى.

برج الدلو 20 كانون الثاني - 18 شباط

ستجد يا برج الدلو نفسك قادرة على التواصل والتكلّم مع غيرك ولكن كون صبور وستكون قادرة على جذب من حولك. ستبدي هادئ جدّاً، لكنّك تخفي وراء هذا الهدوء بعض الحيَل. لا تفقد صبرك بسرعة. قد يجدك بعض الناس ثرثار ولن يصغوا اليك أو يكترثوا لك لأنّك بنظرهم لا تفهم الكثير من الأمور.

أما من الناحية العاطفيّة عزيزي برج الدلو، لن تنجح وحدك في إيجاد الحلول، لذا قول له ما يزعجك وهو من سيساعدك فعلاً. تناقش مع حبيبك حول أمور العائلة ومشاكلها التي لا تنتهي، اليوم يعتبر نهارٌ مناسبٌ لذلكَ. لا تشكّ بزوجك إذا ما سلّم على صديقٍ أو تكلّم معه، فمن الطبيعي أن تغار، لكن لا تجعل غيرتك تكون عمياء كي لا تخسر زوجك.

أما من الناحية العملية يا عزيزي برج الدلو،عليك أن تجعل زملاءك يقدّرون جهودك لإنجاح تلكَ الخطّة التي طرحتها عليهم منذ شهرٍ. حاول أن تكون صبور بعض الشيء في الحصول على النتائج، لأنّ الأمر ليس سهلاً أبداً خاصة عندما يتعلّق الموضوع بالإقناع. قوّي أساسات العمل لتصل إلى مُرادك. استعمل قوّتك لتتحكّم بأمور العمل يا عزيزي.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

ستشجّع بعض الأشخاص المقربين إليك يا عزيزي برج الحوت، فبرأيك يمكنكهم إحداث فرقٍ ملحوظ لذلك قم ببعض النشاطات الاجتماعية وستوسّع نطاق علاقاتك مع الآخرين، لديك القدرة الكبيرة على جعل الناس يعملون مع بعضهم كفريق، وبإمكانك طلب أيِّ شيء من أولئكَ الذين يحيطون بك. ستُتاح لك الفرصة للتكلّم بموضوع مهمٍّ جدّاً بالنسبة إليك.

أما من الناحية العاطفية يا عزيزي برج الحوت، ستلفت انتباه كلّ الناس الذين سترينهم في المطعم أو في الشارع، أنت أنيق جداً ومرتب والحبّ في الأجواء، ستتعرّف إلى شخصٍ مميّز وراقي في التعامل ومن الممكن أن تتفاجئي بأحد الليلة وأنت تتناول عشاءك ستكون المفاجأة سارّة إلى حدّ ما، حاول ألّا تفكّر بالمسائل غير المهمّة وأنت جالس مع الحبيب لأنّه سيلاحظ ذلكَ.

أما من الناحية العملية يا برج الحوت سيحاول الآخرون مساعدتك إذا كنت بحاجة إلى ذلكَ، فكون متفائل واطلب النصيحة. وعليك أن تفكّر بعملك أكثر من أيّ شيء آخر. أعيد النظر في الخطط والقرارات التي ستتّخذها، حاول ألّا تقوم بالاختيار واترك الأمر إلى الغد، سيكون تعاونك مع الآخرين إيجابيّا بالفعل.

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توقعات الأبراج لشهر أيار/ مايو 2022