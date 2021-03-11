اكتشاف طفرة فلسطينية من كورونا منتشرة في 11 دولة

أعلن أستاذ علم الفيروسات الفلسطيني الدكتور كمال ضميدي عن اكتشاف طفرة متحورة "فلسطينية" من فيروس كورونا، قبل 3 أو 4 أشهر، وأنه تم تسجيل التسلسل الجيني لها عالميا.

وأضاف ضميدي أنه قام بإجراء بحث عن الطفرة ليكتشف لاحقا أنها منتشرة في 11 دولة في العالم. وأضاف: "أن هذه الطفرة تم اكتشافها في قلقيلية (شمال الضفة الغربية) عن طريق الصدفة".

وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي أجرى على الطفرة الفلسطينية بحوثات عدة، مشيرا إلى أنه تم اكتشافها لدى الاحتلال الاسرائيلي وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، بحسب ما نقل موقع "رام الله الإخباري".

وبيّن ضميدي أن "اكتشاف الطفرات غير مخيف وعلينا ألا نشعر بالهلع والقلق مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك طفرات قد تكون أصعب وأسرع انتشارا مثل الطفرة البريطانية".

ودعا الجهات المختصة للحد من انتشار الفيروس حتى لا يتحور، ويصبح هناك المزيد من الطفرات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الطفرات المنتشرة في العالم لا تؤثر على جميع المصابين.

وطمأن ضميدي بأن جميع اللقاحات المتوفرة لديها القدرة في مقاومة جميع هذه الطفرات.

