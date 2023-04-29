اكتشاف مادة مسرطنة في معكرونة سريعة التحضير تصدر لدول عربية

البوابة - أفادت وسائل اعلام، بأن شكوكا تحوم حول منتج غذائي تنتجه شركة في أندونيسيا، باحتوائه على مادة مسرطنة، ويصدر لأكثر من 100 دولة في العالم، من بينها المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى.

وقالت التقارير الإعلامية، إن ماليزيا وتايوان، قامتا بسحب المنتج الغذائي من أسواقهما، بعد أن أقدمت دول على فحص منتج الشركة الإندونيسية، بسبب ما قيل عن احتوائها على مواد مسرطنة.

وطالب مشرع كبير في إندونيسيا، بفحص المنتج التابع لإحدى العلامات التجارية الكبيرة للمعكرونة سريعة التحضير في العالم، وفقا لجريدة الشرق القطرية.

وبينت تقارير، ان سبب منع ماليزيا وتايوان للمنتج الذي يحتوي على نكهة الدجاج الخاص، هو "العثور على أكسيد الإيثيلين الكيميائي في عبوات التوابل الخاصة بنكهة دجاج، والذي يتسبب في سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم".

وأكدت وكالة حماية المستهلك الإندونيسية، أول أمس الخميس، ضرورة تحقق هيئة الغذاء في البلاد "من مكونات المنتج وسحبه إذا كان لا يفي بمعايير السلامة.