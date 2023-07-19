اكثر من 10 الاف جندي اوكراني فقدوا سيقانهم في الحرب

نقلت صحيفة نيوزويك الاربعاء، عن مصادر مطلعة قولها ان اكثر من عشرة الاف جندي اوكراني فقدوا سيقانهم خلال الحرب في بلادهم جراء الالغام الارضية التي زرعها الجيش الروسي.

قالت مجلة نيوزويك الاربعاء، ان اكثر من عشرة الاف جندي اوكراني فقدوا سيقانهم خلال الحرب في بلادهم جراء الالغام الارضية التي زرعها الجيش الروسي.

واذ اشارت المجلة الى ان الجيش الاوكراني يتعاطى بحساسية مع البيانات المتعلقة بجرحاه في الحرب، لكنها نقلت عن مصادر مطلعة قولها ان عدد الجنود الذين باتوا اليوم ينتظرون تركيب ساق اصطناعية او اثنتين يزيد على عشرة الاف.

والغالبية الساحقة من هؤلاء خسروا اطرافهم السفلية جراء دوسهم على الغام ارضية مضادة للافراد.

وقال اولكيساندر رابستوف، وهو مدير منظمة "الاعمال الطيبة" الخيرية التي تعمل في مساعدة الجنود الاوكرانيين الذين فقدوا اطرافهم، ان التكلفة تصل لكل واحد من هؤلاء الجنود الى اكثر من 20 الف دولار، بما في ذلك التنقلات والاستضافة والنفقات الطبية والنثريات.

الاف اخرون سيفقدون اطرافهم قبل انتهاء الحرب

اضاف رابستوف ان اكثر من نصف الجنود الذين جرى تزويدهم باطراف اصطناعية من خلال منظمته التي تتخذ مقرها في نيويورك قد عادوا الى الخدمة العسكرية، وعدد منهم استئناف القتال على الجبهات.

وتوقع تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الخميس الماضي، ان يفقد الاف اخرون من الجنود الاوكرانيين اطرافهم قبل ان تنتهي الحرب.

واوصى التقرير اطراف النزاع في اوكرانيا بضمان عدم استخدام الالغام الارضية المضادة للافراد وبان يتم تدمير مخزونها منه.

وكان الجيش الروسي قد استبق الهجوم المضاد الذي اطلقته القوات الاوكرانية الشهر الماضي بزرع اعداد هائلة من الالغام المضادة للافراد على طول جبهة تمتد نحو 1000 كيلومتر بدءا من ضفاف نهر دنيبر وسط اوكرانيا وعلى طول زابوروجيا ومنطقتي دونيتسك ولوغانسك، وصولا الى الحدود الروسية شرقا.

وكثير من تلك الالغام التي زرعت على امتداد النهر تعرضت للجرف جراء الفيضان الذي نجم عن تدمير سد نوفا كاخوفكا في السادس من حزيران/يونيو.