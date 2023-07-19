هجمات "كروز" الروسية: أوديسا وخيرسون تحت النيران

نفذت القوات المسلحة الروسية هجماتٍ ليلية باستخدام صواريخ "كروز" استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت وقود في مقاطعة أوديسا، بالإضافة إلى قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الهجمات نُفذت بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة، واستهدفت المرافق العسكرية والبنية التحتية للوقود ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية في محيط مدينة أوديسا، بالإضافة إلى قاعدة كاناتوفو الجوية في منطقة كيروفوغراد

من جهتها أفادت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية بتعرض محطات الحبوب والنفط والدبابات ومعدات التحميل في موانئ منطقة أوديسا لأضرار جراء الصواريخ "أونيكس" و"خي-22" المرسلة من قبل العدو. وقد ألحق الانفجارات أضرارًا بالخزانات ومعدات التحميل وأدت إلى اندلاع حريق. تتابع الجهات المعنية جهود إزالة الآثار الناجمة عن هذه الضربات.

وتشير تقارير إعلامية أوكرانية أن هناك تفجيرات وانفجارات أخرى وقعت في مناطق مختلفة من أوكرانيا ليلة الأربعاء، بما في ذلك أوديسا وكروبيفنيتسكي في مقاطعة كيروفوغراد.

من جهته أكد فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، على قناته في تلغرام، أن الجيش الروسي قد دمر أكبر مستودع للوقود وزيوت التشحيم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم في المقاطعة، ووفقاً لسالدو، كان هذا المستودع مهماً جداً لتزويد القوات العدائية على ضفة نهر دنيبر.

تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو هي مهمة أساسية وتنفذ بنجاح، حسب تصريح سالدو، الذي شدد على عدم السماح لنظام كييف بتخزين الأسلحة والإمدادات التي قد تسبب الضرر للجانب الروسي.