الآلاف يشاركون في مسيرة فخر المثليين الأوروبية في بلغراد (فيديو وصور)

رغم حظر السلطات الصربية، لمسيرة "فخر المثليين الأوروبية"، تظاهر آلاف المثليين في العاصمة بلغراد، أمس السبت، تحت حماية الشرطة المشددة، خوفا من جماعات اليمين المتطرف (المعارضة) التي هددت بتنظيم احتجاجات مناهضة.

وجرت "المسيرة" بمسار أقصر بكثير من الذي تم التخطيط له في بادىء الأمر، حيث تمكن المتظاهرون من قطع بضع مئات من الامتار، تحت المطر، بين المجلس الدستوري ومتنزه قريب.

👎Albanians staged a provocation during #Belgrade Pride event chanting pro #Kosovo slogans in the streets of the capital of #Serbia. pic.twitter.com/3ZpfMMUt3m — Matreshka 🇷🇺🇰🇿🇨🇦 (@MatreshkaCB) September 18, 2022

وحظرت وزارة الداخلية الصربية المسيرة يوم الثلاثاء، متذرعة بمخاوف أمنية بعدما هددت جماعات اليمين المتطرف (المعارضة) بتنظيم احتجاجات مناهضة.

وتصدت شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت بأعداد كبيرة، لمجموعات صغيرة من المتظاهرين المناهضين، الذين لوحوا بالصلبان وبشعارات دينية.

ودارت مواجهات بين المعارضين للمسيرة، ورجال الشرطة، حيث ألقى المعارضون القنابل الدخانية على عناصر الامن، كما لحقت أضرار بعدد من عربات الشرطة.، وفقا لتلفزيون "N1"

Clashes between #GayPride Opponents and Police Continue in #Belgrade. Bet #Europe and the #West will happily welcome and accept all of them in their countries 😂 pic.twitter.com/sDT9iSXZfo — Aleksei Ostrovsky (@1rettiwTYAG2020) September 18, 2022

وحظرت وزارة الداخلية التظاهرات المناهضة، لكن ناشطين متطرفين توعدوا بالتظاهر ضد مسيرة الفخر.

وأعلنت رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، عن اعتقال 64 شخصا وإصابة 10 من عناصر الشرطة، مؤكدة على أنها "فخورة" بأن اليوم انتهى "دون وقوع حوادث خطيرة".

وزواج المثليين غير قانوني في صربيا، حيث لا يزال رهاب المثلية متجذرا، رغم بعض التقدم الذي أحرز في مجال الحد من التمييز.