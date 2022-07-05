الاردن: قتل طفلتية ودفنهما في فناء المنزل

القت الاجهزة الامنية الاردنية القبض على شخص في مدينة الرمثا شمال البلاد بتهمة قتل طفلتية ( 9 ،12 ) عام ، بعد ضربهما بعنف بواسطة اداة راضة (عصا ) ودفنهما بمحيط المنزل .

تعنيف الابناء

وكشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ معلومات وردت لمديرية شرطة لواء الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها ويعاني من مرض نفسي ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف أبنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر وأنها تخشى على حياتهم.

وأضاف أنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة، حيث وجد إثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة )، وبالاستماع لأقوالهما أكدَّا قيام والدهما بضربهم باستمرار وانه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما ( 9 ،12 ) عام ، بعد ضربهما بعنف بواسطة اداة راضة (عصا ) ودفنهما بمحيط المنزل .

مداهمه امنية في الرمثا / طريق بشرى فجر اليوم على منزل شخص قتل بناته الاثنتين ، والامن ينقذ البنت الثالثة

بنت عمرها 14 والثانية 15

و الجاني قام باخفاء الجثتين واحدة دفنها والاخرى رماها في البئر

لا حول ولا قوة الا بالله#الأردن #جريمة_الرمثا https://t.co/HvUnTVl0Hw pic.twitter.com/vQlr1YerWi — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) July 5, 2022

اعترافات الجاني

وبين أنه خلال التحقيق مع ذلك الشخص اعترف أنه وقبل عشرة أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الأخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بالقائها داخل حفرة بجانب المنزل .

وأكد الناطق الأعلامي أنه جرى على الفور إخبار المدعي العام والطبيب الشرعي واستدعائهما واخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهما الصحية والنفسية، حيث ما زال التحقيق جارياً.