الأردن أول دولة تتلقى لقاحات من كوفاكس بالشرق الاوسط

أعلن وزير الصحة الاردني نذير عبيدات، ان المملكة هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تتسلم لقاحات عن طريق كوفاكس.

وبين وزير الصحة، انه ستصل مساء الجمعة 144 الف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر ائتلاف كوفاكس .

وأعلن مرفق كوفاكس في الثاني من آذار/مارس، عن توزيع الدفعة الأولى من اللقاحات، مشيرا إلى أن حصة الأردن تشمل 436800 جرعة من لقاح أسترازينيكا، على أن تصل ضمن الفترة الممتدة من فبراير/شباط وحتى أيار/مايو.

جاء ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 حالة وفاة و7705 حالات إصابة، جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5224) حالة والإصابات إلى (464,856) حالة.

