الأردن: إصابتان بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالهندية

أعلن مسؤول صحي في محافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة الاردنية عمان الأحد، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا بالسلالة العادية لمخالطي مصاب بالمتحور الهندي في المحافظة.

وقال خليل الرواحنة مدير مديرية الشؤون الصحية في تصريحات لقناة المملكة أنه "تم إجراء نحو 150 فحصاً مخبرياً لمخالطي المصاب بالمتحور الهندي".

وأشار إلى أنه "تم عزل الإصابتين منزلياً كونهم من السلالة العادية، حيث سيتم فحص مخالطيهم أيضاً".

أعلن وزير الصحة الاردني فراس الهواري مساء السبت، عن اكتشاف ثلاث حالات اصابة بالمتحور الهندي في المملكة.

وقال الهواري في لقاء مع قناة "المملكة" انه جرى رصد الاصابات في عمان ومحافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة، مضيفا ان المصابين في حالة صحية جيدة.

واضاف ان الاصابات تعود "لأشخاص لم يسافروا، ما يؤكّد أنّ ظهور الحالات المتحوّرة ليست بالضرورة أن تكون قد أتت من الخارج وإنّما نتيجة التكاثر النوعي".

غير ان الوزير وعضو لجنة الأوبئة السابق عزمي محافظة، اعتبر في مقال أن الاستنتاج بأن مصدر عدوى المصابين بالسلالة الهندية المتحورة من كورونا في الأردن، فيروسات قد تحورت في المملكة، "ينقصه الدليل العلمي".

ويُعتقد أنّ المتحوّر الهندي لفيروس كورونا الذي رُصد حتى اليوم في 17 بلداً على الأقلّ، بينها فرنسا والمملكة المتّحدة وألمانيا، هو أشدّ عدوى وقد يؤدّي إلى خفض فاعلية اللّقاحات، لكنّ الأمور لا تزال مبهمة.

وقرّر الأردن، الأحد الماضي، وقف الرحلات الجوية مع الهند.