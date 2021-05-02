اكتشاف ثلاث حالات اصابة بالمتحور الهندي في الاردن

أعلن وزير الصحة الاردني فراس الهواري مساء السبت، عن اكتشاف ثلاث حالات اصابة بالمتحور الهندي في المملكة.

وقال الهواري في لقاء مع قناة "المملكة" انه جرى رصد الاصابات في عمان ومحافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة، مضيفا ان المصابين في حالة صحية جيدة.

وسجل الاردن السبت 35 وفاة و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع اجمالي الإصابات بالفيروس إلى 712,077 والوفيات إلى 8871 حالة.

وقال الهوانري ان الاجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس اسهمت في تحسن الوضع الوبائي.

ويفرض الاردن حظرا ليليا للتحول منذ بدء الموجة الثانية للجائحة. ومؤخرا قررت الحكومة الغاء الحظر الشامل المفروض يوم الجمعة والسماح بأداء صلاة التراويح في المساجد تحت وطأة مطالبات نيابية وشعبية واسعة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لفيروس كورونا المستجد من اجمالي الفحوصات التي تم اجراؤها اليوم السبت، قرابة (7.43%)، مقارنة مع (8.03%) يوم أمس الجمعة.

وبين وزير الصحة أن نسبة الفحوصات الايجابية اليوم مبشرة بالخير، حيث عندما تبدأ النسبة الايجابية بالانخفاض تستمر بذلك، مؤكدا أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اسهمت بهذا الانخفاض.

وقال إن ما حدث في الموجة الاولى يجب أن لا يحدث في الموجة الثانية، مشيرا الى أن الصحة العالمية حذرت من تكرار السينياريو الهندي في دول العالم.

وأضاف أن غدا لدى الأردنيين 63 ألف موعد لتلقي لقاحات كورونا، وهو الاجراء التمهيدي لفتح القطاعات.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية صخر دودين إن شحنة لقاحات فايزر التي ستصل غدا تحوي أكثر من 200 ألف جرعة.

وأعلن أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، أن كميات كبيرة من لقاحات فايزر المضادة لفيروس كورونا ستصل إلى المملكة يوم الأحد.

وبين البلبيسي، أن هذه الكمية جزء من الكميات المتفق عليها والتي تصل إلى المملكة أسبوعياً كل يوم أحد.