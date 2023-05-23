الأردن: إنقاذ 26 سائحا فرنسيا من الغرق في العقبة

أنقذت زوارق أردنية، مساء أمس الإثنين، 26 سائحا يحملون الجنسية الفرنسية، من الغرق في منطقة خليج العقبة –جنوب الأردن-، بعد أن فقد الكابتن السيطرة على القارب السياحي الذي كان يقلهم.

وأشرفت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، على عملية الإنقاذ في البحر الأحمر، عقب تلقي مركز العمليات البحري بلاغا عن فقدان قائد المركب السياحي السيطرة.

وعلى الفور تم استدعاء طاقم بحري مكون من زورق السلامة العامة وزورق الإسعاف وزورق رد الفعل السريع.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وتبين أن حالتهم الصحية جيدة.

كما قامت الزوارق الأردنية بقطر القارب إلى أحد المنتجعات السياحية في العقبة، دون وقوع إصابات بشرية.

يجدر بالذكر أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بشكل مستمر بعمليات الإنقاذ، حيث تستخدم قوارب الإسعاف والطوارئ لتقديم المساعدة والتعامل مع أي موقف طارئ.

