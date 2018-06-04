الأردن: الاحتجاجات تسقط الملقي.. والرزاز رئيسا للحكومة

جانب من احتجاجات الشارع الاردني قرب رئاسة الوزراء في العاصمة عمان

اسقط الشارع الاردني ولأول مرة منذ عام 1989 حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي الذي قدم استقالته بعد اجتماع مغلق مع الملك عبد الله الثاني بعد ظهر اليوم الاثنين .

وبعد الاجتماع طلب الملقي من جميع اعضاء المجلس الوزاري تقديم استقالاتهم .

وسرعان ما كلف العاهل الاردني وزير التربية والتعليم والموظف السابق في البنك الدولي الدكتور عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة .

وحسم الشارع خياراته في هذا الشأن بعد خمسة ايام من الاحتجاجات الشعبية .

وقالت مصادر أن الدكتور الرزاز سيجري مشاورات سريعة جدا وسيقلص عدد اعضاء مجلس الوزراء في خيار يبدو ان له علاقة بمرحلة انتقالية تفاعلا مع ايقاع الشارع الصاخب .

وبهذه القرارات يستجيب القصر الملكي لمطالب الرأي العام فيما لم يحسم بعد مصير قانون الضريبة الذي اثار الحراك الشعبي اصلا .