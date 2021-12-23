الأردن: الاشتباه ب 100 إصابة بمتحور "أوميكرون".. واجراءات جديدة صارمة

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، عن الاشتباه بإصابة 100 حالة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في البلاد، مؤكدة ثبوت 14 اصابة منها بالمتحور.

وشددت الحكومة أنها بصدد اتخاذ عدد من الاجراءات الصارمة تزامنا مع احتفالات رأس السنة.

وقالت الحكومة على لسان الناطق باسمها فيصل الشبول، إن نتائج فحوصات المشتبه بإصابتهم بالمتحور تظهر اليوم (الخميس)"، معلنا عن وصول أول شحنة فحص "بي سي آر" خاصة بمتحور أوميكرون للاستخدام في المطار.

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أن الحكومة "ستعتمد إجراءات صارمة ومشددة ترافق احتفالات رأس السنة الميلادية تتضمن اشتراط مضي 6 أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح وإحضار فحص PCR سلبي النتيجة خلال 48 ساعة".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 7 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في الأردن، 6 منهم قادمون من الخارج، وجرى عزل جميع المصابين مؤسسيا في أحد فنادق العاصمة عمان.

احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة

ودعت وزارة الصحة إلى للالتزام بالاجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا، خلال احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأكدت الوزارة على أن شروط التجمعات في الأماكن المغلقة هي شهادة التطعيم بالجرعتين وفحص (PCR) خلال 48 ساعة من التجمع.

وقالت إنه وحرصاً على سلامة الجميع سيتم متابعة مدى التقيد بالاجراءات الوقائية ضمن الشروط المعمول بها لمواجهة الوباء خلال التجمعات والاحتفالات مع نهاية العام.

وهنأت وزارة الصحة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

الجرعة الثالثة

من جهته قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عادل البلبيسي، الخميس، إنه لا يوجد حتى اللحظة قرار بإلزامية أخذ الجرعة الثالثة، وإنما الوزارة تدرس إمكانية إعطائها لزيادة المناعة لدى المواطنين في ظل انتشار متحور أوميكرون عالميا.



وأضاف أن أعداد الذين تلقوا الجرعة الثالثة نحو 200 ألف شخص فقط، وذلك منذ شهرين وحتى اللحظة.





وبين البلبيسي أن نسبة وفيات كورونا في الأردن ليست أكثر من العالمية، وانما هي أقل من النسب العالمية.



وأشار إلى أن نسبة متلقي اللجرعة الاولى من لقاح كورونا بلغت 65% من الفئة المستهدفة وتخلف عن الجرعة الثانية نحو 150 ألف شخص.

الحالات النشطة

وأظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 52 ألفا و375 اصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح الخميس.



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 329 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 29 حالة وفاة أمس الأربعاء.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 457 ألفا و 14 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 981 ألفا و 10 حالة شفاء.





ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 277 مليوناً و 525 ألفا و937 حالة، شفي منها 248 مليوناً و 672ألفا و 730حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 393 ألفا و 668 حالة وفاة حول العالم.