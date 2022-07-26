الأردن.. القبض على تاجر ومهرب مواد مخدرة

كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردني ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا من إحباط وإيقاف نشاط احد تجار ومروجي ومهربي المواد المخدرة في محافظة الزرقاء.

حيث كان فريق تحقيقي خاص من الإدارة قد قام وعلى مدار أيام سابقة بمتابعة معلومات وردت حول نشاط جرمي مرتبط بالاتجار وترويج وحيازة المواد المخدرة يقوم بها احد الأشخاص المشبوهين بتلك القضايا إذ تمت مراقبته وأماكن تحركه ووجوده.

وأكّد الناطق الإعلامي انه جرى بعد التأكد من كل ما ورد من معلومات تحديد مكان إخفاء المواد المخدرة وجرت مداهمته والقي القبض عليه إضافة الى شخصين آخرين كانا برفقته .

وبتفتيش المكان عثر على 40 الف حبة مخدرة و 12 كف حشيش و 5 كغم من مادة الماريجوانا و 5 كغم من بذورها وسلاح ناري إضافة الى ضبط غاز صغير مخبأ بداخله 10 الاف حبة مخدرة أُعدت وجهزت للتهريب خارج المملكة وتمت احالة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.