الأردن: القبض على شخص استخدم اسم أميرة سعودية للإحتيال

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، القبض على شخص بتهمة إنشاء صفحات مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحمل اسم الأميرة آل سعود.

وأوقف مدعي عام لواء الرصيفة منشىء الصفحات، الذي كان يهدف لإيهام الأشخاص بأنهم فازوا بجوائز نقدية قيمتها 10 آلاف دينار أردني.

ووجه المدعي العام للمشتكى عليه تهمة الاحتيال وتم توقيفه لمدة أسبوع قابلة للتجديد في انتظار استكمال التحقيقات.

وأوضحت مصادر مقربة من التحقيق أن المدعى عليه قام بإنشاء صفحات مزيفة باستخدام أسماء شخصيات غير أردنية مختلفة، بالإضافة إلى صفحة باسم الأميرة ريم آل سعود على منصة "فيس بوك".

ومن خلال هذه الصفحات، أرسل المدعى عليه رسائل إلى أصحاب الحسابات المستهدفة، يخبرهم بفوزهم بجائزة نقدية قيمتها 10 آلاف دينار أردني.

