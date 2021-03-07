الأردن.. تعديل في الحكومة يشمل 10 وزارات

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمرسوم أعلنه الديوان الملكي، في بيان اليوم الأحد، على تعديل في حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وشمل تعديل حكومة الخصاونة 10 وزارات، حيث أخرج رئيس الحكومة 7 وزراء من حكومته وقام بتعيين 5 وزراء جدد.

والتعديل الذي يجريه الخصاونة هو الثاني منذ تشكيله حكومته الأولى في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وهذه الحكومة هي التاسعة عشرة منذ تولي العاهل الأردني سلطاته عام 1999.

وزراء جدد

ودخل 5 وزراء جدد إلى تشكيلة حكومة الدكتور بشر الخصاونة في تعديلها الثاني منهم وزيران لأول مرة وهما: صخر دودين، ومازن الفراية، فيما عاد 3 وزراء سابقين إلى الحكومة، وتم تعديل حقائب 5 وزراء من الحكومة الحالية.



وكان الدكتور بشر الخصاونة قد أدخل في حكومته العام الماضي 13 وزيراً للمرة الأولى: وهم: توفيق الحلالمة وزيرا للداخلية، ورابعة العجارمة وزيرة الدولة لتطوير الاداء المؤسسي، ومعتصم سعيدان وزيرا للمياه والري، ومروان الخيطان وزيرا للنقل، وأيمن المفلح وزيرا للتنمية الاجتماعية، ونبيل سليم مصاروة وزيرا للبيئة، و"محمد سلامة" فارس النابلسي وزيرا للشباب، ومعن القطامين وزيرا للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار، وأحمد الهناندة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، والدكتور (نواف وصفي) سعيد التل وزير دولة، والدكتور محمد ابو قديس وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور نذير عبيدات وزيرا للصحة، محمود الخرابشة وزير دولة.

التعديل الأول

وفي التعديل الأول على حكومة الخصاونة خرج الوزير للمرة الأولى الحلالمة وذلك تحملاً لمسؤولياته الأدبية عن الأحداث التي تبعت صدور نتائج الانتخابات، وخلفه سمير مبيضين الذي غادر الحكومة رفقة وزير العدل بسام التلهوني لمخالفتهما أوامر الدفاع.

وفي التعديل الثاني غادر 3 وزراء عينهم الخصاونة للمرة الأولى وهم: رابعة العجارمة وزيرة الدولة لتطوير الاداء المؤسسي، ومعتصم سعيدان وزيرا للمياه والري، ومروان الخيطان وزيرا للنقل.

وسحب الخصاونة من الوزير معن القطامين حقيبة وزير الدولة لشؤون الاستثمار وأبقاه كوزير للعمل، ومنح أحمد نوري الزيادات وزارة العدل، فيما قام بمنح وزير الدولة محمود الخرابشة حقيبة وزير دولة للشؤون القانونية، ومنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس وزارة التربية والتعليم.

حكومة الرزاز

الخصاونة كان قد أبقى 8 وزراء من حكومة سلفه الدكتور عمر الرزاز، وهم: محمد العسعس وزيراً للمالية، وموسى المعايطة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، وبسام التلهوني وزيرا للعدل، وباسم الطويسي وزيرا للثقافة، وتيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، ووزراء الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، والطاقة هالة زواتي، والخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



ليغادر منهم في التعديل الثاني وزير العدل بسام التلهوني اثر مخالفته لأوامر الدفاع، ووزير الثقافة باسم الطويسي، ووزير التربية والتعليم تيسير النعيمي.