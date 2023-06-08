الأردن رفض دخول شخصيات يهوديه بزيهم الديني

كشفت وسائل إعلام عبرية أن السلطات في المملكة الأردنية الهاشمية منعت أمس الثلاثاء دخول شخصيات إسرائيلية تشغل مناصب في الهيئات المحلية من دخول البلاد بسبب زيهم الديني الذي قاموا بارتدائه.

وأكدت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الشخصيات تلك الممنوعة من دخول الأردن اضطرت لنزع "العلامات الدينية" من زيها من أجل السماح لهم بالدخول.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية أن المسؤولون الأردنيون في المعبر الحدودي طلبوا من أعضاء الوفد خلع قمصانهم، رافضين الموافقة على دخول أي شخص يرتدي شارات ذات طابع ديني.

كما زعمت الصحيفة ادعاء من قبل أحد اليهود بأن موظفا أردنيا على المعبر أخذ منه الكباه (طاقية اليهود)، ثم قام بإلقائها في سلة المهملات.