الأردن.. مجلس النواب يجمد عضوية "العجارمة" (فيديو)

صوت مجلس النواب الأردني خلال جلسة سرية عقدت اليوم الخميس، بأغلبية ساحقة على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام واحد.

وقالت مصادر نيابية إن 91 نائبا صوتوا بالموافقة على تجميد عضوية العجارمة من أصل 103 حضروا الجلسة.

ووافق "المجلس" على قرارات لجنته القانونية بتجميد عضوية العجارمة، بحجة “إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس”.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة الطارئة، فقط موضوع العجارمة الذي نشرت له فيديوهات اعتبرت مسيئة لمجلس النواب، كما اعتبرت مداخلات النائب وتلفظه ببعض الكلمات تحت القبة “غير لائقة”.

العرموطي: قرار غير دستوري

من جانبه اعتبر النائب المعارض والمحسوب على التيار الإسلامي المحامي صالح العرموطي، إن قرار تجميد عضوية العجارمة لمدة عام غير دستوري.

وأشار العرموطي في تصريحات للصحفيين، إلى أنه لا يجوز أن تكون الجلسة سرية، كما أنها عقدت خلال 3 دقائق فقط.

وأكد أنه لم يسمح للنواب تقديم مقترحاتهم حول قرار اللجنة، بل صوت عليه مباشرة، دون حتى اطلاع النواب عليه مسبقا.

وقال، "اذا عشان فلسطين لم تعقد جلسة طارئة ولا لأجل الكهرباء، ولا لأجل كورونا، كيف يعقدون جلسة طارئة اليوم بهذه السرعة".

المصوتون ضد القرار (أسماء)

وكشف مصدر نيابي لإحدى المواقع الأردنية عن اسماء النواب الذين لم يصوتوا لصالح تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة

ووفق المصدر النيابي، كان التصويت برفع الايدي وليس بالمناداة، وتجاوز عدد الذين لم يصوتوا 15 نائبا.

وتايا الاسماء:

- صالح العرموطي

- ينال فريحات

- ‏احمدالقطاونة

- ‏عدنان مشوقة

- ‏محمد ابو صعيليك

- ‏ايوب خميس

- ‏موسى هنطش

- ‏حسن الرياطي

- ‏ضرار الحراسيس

- ‏روعة الغرابلي

- عمر عياصرة

- فريد حداد

- سالم العمري

- علي الطراونة

- امغير الهملان

- عماد العدوان

- محمد المرايات

- ‏مروة الصعوب