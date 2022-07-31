الأردن: مراجع يطعن 6 أشخاص داخل مستشفى بينهم 3 كوادر طبية

أقدم مراجع لأحد المستشفيات الحكومية في مدينة جرش الأردنية، اليوم الأحد، على طعن 6 أشخاص داخل المستشفى، بأداة حادة، كما شهدت المحافظة صباح اليوم، مشاجرة مسلحة أسفرت عن إصابة ثلاثيني وطفل.

وفي التفاصيل اعتدى أحد مراجعي مستشفى جرش الحكومي -45 كم شمال غرب العاصمة عمان-، بأداة حادة على 6 أشخاص، من بينهم 3 كوادر طبية، ورجل أمن، وأحد كوادر النظافة في المستشفى، ومراجع.

وقال محافظ جرش بالإنابة حمد الكرازنة لموقع "عمون" الأردني، إن الجاني يعاني من اضطراب بالشخصية، وله سيرة مرضية.

وأضاف أن 3 من المصابين وصفت اصابتهم بالمتوسطة، فيما وصفت حالة الاخرين بالخفيفة، مشيرا إلى أن جميع الاصابات تتلقى العلاج في المستشفى.

وأكد مصدر أمني أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

إصابتان بإطلاق نار

وفي محافظة جرش الأردنية أيضًا، وقع شجار صباح اليوم الأحد، حيث قال مصدر أمني، لـ وسائل إعلام أردنية، إن مشاجرة وقع بين مجموعة من الأشخاص في منطقة ريمون بمحافظة جرش نتيجة خلافات سابقة بينهم.

وقالت مصادر أمنية، إن الشجار استخدم خلالها سلاح ناري، مما أدى إلى إصابة شخص في الـ 30 من العمر، وطفل يبلغ من العمر 12 سنة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني، ونقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة والحسنة.

وأوضح المصدر الأمني، أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادثة.