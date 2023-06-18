الأردن: مستشفى افتراضي بتقنيات حديثة لرعاية المرضى

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور فراس الهواري، عن دراسة لإنشاء مستشفى افتراضي يقدم الرعاية الطبية باستخدام التقنيات الحديثة، لتخطي الضغط الذي يواجهه القطاع الصحي في البلاد.

وقال الهواري، اليوم الأحد: "إن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على دراسة إمكانية إنشاء هذا المستشفى الافتراضي بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية وتقليل عدد المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفيات الفعلية".

وأوضح وزير الصحة أن المستشفى الافتراضي المقترح سيكون عبارة عن منصة إلكترونية تقدم خدمات الرعاية الصحية باستخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الرعاية الصحية الافتراضية.

خدمات صحية عالية

وأشار الهواري إلى أن هذا المشروع يهدف إلى توفير خدمات صحية عالية الجودة للمرضى دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات الفعلية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد للمرضى، وتحسين تجربتهم الطبية.

وأوضح الهواري أن المستشفى الإفتراضي، سيتعامل في بداياته مع اختصاصات الأشعة، والعناية الحثيثة، وغسيل الكلى، كما أنه سيتم ربطه إلكترونيا مع مستشفيات كبرى بالمملكة.

ومن المتوقع أن يسهم إنشاء المستشفى الافتراضي في تطوير قطاع الرعاية الصحية في الأردن وتعزيز التواصل الإلكتروني بين الأطباء والمرضى.

التطبيقات الرقمية

كما يمكن للمرضى الاستفادة من الخدمات الطبية عن بُعد والحصول على التشخيص والمشورة الطبية من خلال التطبيقات الرقمية المتاحة، مما يسهم في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتقديمها بشكل أكثر فاعلية وفعالية.

ونوه الوزير الاردني، إلى أن الطبيب الاختصاصي سيقرأ الصور والفحوصات الطبية ويصدر التقرير ويرسله إلى الطبيب في المستشفيات الطرفية.

ولفت إلى أن المستشفى الافتراضي يحتاج إلى تنظيم قانوني عبر نظام الطبابة عن بعد، ويمر بمراحله التشريعية عند اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء.

