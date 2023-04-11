الأردن يبحث عن الضابط الشقيرات في وادي عربة

البوابه - جرفت السيول آلية عسكرية اثناء الواجب الرسمي لاحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية في منطقة وادي عربة في الاردن أثناء تفقد الوظائف على الواجهة الحدودية مساء أمس الإثنين.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي أن السيول المفاجئة جرفت وسحبت الآلية وفي بداخلها مسؤول الآلية وسائقها.

وبين المصدر العسكري أن مجموعات البحث والتفتيش والإنقاذ بالمنطقة العسكرية الجنوبية الأردنية تساندها طائرات من سلاح الجو الملكي ومجموعات من مديرية الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الآلية بكم صعوبة التضاريس وغزارة الأمطار، الأمر الذي اضطرهم إلى القيام بتمشيط المنطقة سيراً على الأقدام.

ولفت المصدر في الجيش العربي الأردني إلى أن عمليات البحث والتفتيش أسفرت لغاية هذه اللحظة عن العثور على الآلية وسائقها.

مؤكدا استمرار عمليات البحث في جنوب الأردن عن الملازم أول مثنى مفلح الشقيرات الذي جرفته السيول المفاجئة مساء أمس الاثنين.