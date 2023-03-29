منسف بالأقساط.. اعلان يثير حفيظة الأردنيين برمضان

البوابه - استقبل عدد كبير من المواطنين بسخرية اعلان يعود مطعم شهير في العاصمة الاردنية عمان حول خدمة تقسيط ثمن طعام المنسف مدة 3 شهور خلال شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي اعتبر ناشطون عبر منصات التواصل دليلا دامغا على تردي الوضع الإقتصادي في البلاد.

ويتضمن الإعلان الذي راج في الأردن تقديم خدمة بيع طعام المنسف وهو الطبق الوطني في الأردن عبر دفعات ميسرة خلال 3 أشهر.

منسف بالأقساط في أحد مطاعم الاردن

وقامت شركة الوصلة المحلية بنشر الإعلان بالتعاون مع مطعم القدس الجديد عن طريق شركة الوصلة، ما نصه: "قسط عزيمتك بسعر الكاش لغاية 3 أشهر" لتخفيف الأعباء على الأردنيين.

المنسف الأردني

المنسف هو الطبق الوطني في الأردن حيث أنه يرتبط بالثقافة الأردنية ارتباطاً وثيقاً وما يميزه عن بقية أنواع الطبخ العربية دخول لبن الجميد الذي يصنع من الحليب بعد تحويله إلى لبن رائب وهو يتكون من لحم الضأن مع سائل الجميد (الأقط) والأرز.

المنسف هو الطبق الوطني في الأردن

ويعد المنسف أشهر وجبات الغذاء الأردن ويعتمد طبخه دوما في الولائم الكبيرة والأعراس والأتراح ومختلف المناسبات وحتى في المناسبات الرسمية والملكية.

المنسف على لائحة اليونسكو

تمكن الأردن من إدراج أكلة المنسف المحلية على لائحة التراث الثقافي غير المادي (الحي) في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في سابقة تاريخية، حيث تقدم المنسف الأردني على أطباق مشهورة عربية ودولية، من أبرزها أكلة الكسكس المغربية والبيتزا الإيطالية أيضا.

فيديو يوضح طريقة عمل المنسف الاردني بالجميد الكركي على طريقة ابو جوليا



