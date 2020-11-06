الأردن يتجاوز 100 ألف اصابة بكورونا

سجل الأردن الجمعة، 67 وفاة جراء فيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة.

جاء ذلك وفق بيان لوزارة الصحة، تلقت الأناضول نسخة منه.

ورصدت المملكة، بحسب البيان ذاته، 5.384 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 101.248، بينها 1.136 وفاة، و9.078 حالة تعاف.

ويشهد الأردن، منذ أوائل أغسطس/ آب الماضي، انتكاسة وبائية سجلت فيها الإصابات أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 49 مليونا و299 ألفا، توفي منهم مليون و243 ألفا، وتعافى ما يزيد على 35 مليونا و124 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".

