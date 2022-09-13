الأردن يتجه إلى إلغاء التوقيت الشتوي

نقل موقع "عمون" الثلاثاء، عن مصدر في الحكومة الأردنية قوله ان هناك توجها لإلغاء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة.

وقال المصدر ان هناك توجها "لاستمرار العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، ما يعني الغاء التوقيت الشتوي في الأردن".

ولفت الى إن "القرار لم يوقع حتى الآن، وإنما هو توجه للاستمرار بالعمل في التوقيت الصيفي طوال العام".

وكانت الحكومة أصدرت بلاغا العام الماضي قضي بتقليص مدة العمل بالتوقيت الشتوي في الأردن .

ونص البلاغ على بدء التوقيت الصيفي في منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط/فبراير من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار/مارس، فيما أبقى على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام.

وتتبع العديد من الدول حول العالم مبدأ تغيير توقيتها الرسمي من الشتوي إلى الصيفي، عبر تقديم الوقت ساعة مطلع الربيع وتأخيرها ساعة مع بدء فصل الخريف. إلاّ أنه غير متفق على موعد بدء العمل بهذا التوقيت، فهو يختلف من دولة لأخرى ومن سنة لأخرى.

والمقصود من عملية تغيير التوقيت، التي اكملت 100 عام على اعتمادها في العديد من دول العالم، هو الاستفادة اقصى ما يمكن من ساعات النهار خلال فصلي الصيف والشتاء، بالإضافة إلى توفير وترشيد الطاقة.

كلف زائدة

وفي سياق متصل، فقد انتقد الخبير في علم الاجتماع الاستاذ الدكتور حسين الخزاعي، توجه الحكومة إلى الغاء التوقيت الشتوي في الأردن ، على اعتبار ان ذلك سيرفع تكاليف فواتير الكهرباء على المواطنين.

وقال الخزاعي لموقع "عمون" أن التوقيت الصيفي في اشهر الشتاء يعني ان تكون الاجواء مظلمة صباحا ما يضطر المواطنين الى استخدام الكهرباء للاضاءة والتدفئة قبل بزوغ الشمس.

وأشار إلى ان الطلبة سيضطرون للخروج من منازلهم قبل بزوغ الشمس، ما يؤثر عليهم نفسيا إذ أن الخروج بالظلام يزيد من خوف الأهالي على ابنائهم بشكل كبير.

وقال إن المواطنيين الأردنيين تعودوا على عملية تغيير التوقيت إلى شتوي في فصل الشتاء وإلى صيفي في فصل الصيف، متمنيا على الحكومة ان تعيد النظر في القرار.