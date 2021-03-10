الأردن يجيز اللقاح الروسي ويتجه لتشديد قيود مكافحة كورونا

منح الاردن الاجازة الطارئة لمطعوم سبوتنيك في الروسي، في وقت تتجه المملكة لتشديد اجراءات مكافحة تفشي الفيروس مع الارتفاع المتوالي في اعداد الوفيات والاصابات خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الروسي تم صباح اليوم، بعد فترة طويلة من دراسة الملفات الفنية المقدمة من قبل الشركة الروسية.

وأضاف "تم تزويدنا مساء أمس ببعض الملفات التي كانت ناقصة، واستكملنا الدراسة الفنية للقاح صباح اليوم".

وبذلك يكون اللقاح الروسي، خامس مطعوم يجيز الأردن استخدامه، وذلك ضمن الجهود الحكومية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة صخر دودين الثلاثاء إن "تطورات الوضع الوبائي في المملكة تستدعي الحذر واتخاذ إجراءات إضافية".

وأضاف أن الحكومة "بصدد اتخاذ إجراءات احترازية وتقييدية أخرى"، ستعلنها خلال اليومين القادمين، مؤكداً أنها "لم تكن تأمل الوصول إلى هذه الإجراءات المشددة".

ولاحقا اشار دودين في مقابلة تلفزيونة الى انه سيجري زيادة ساعات حظر التجول لتبدأ عند السابعة مساء على الارجح بدلا من التاسعة مساء كما هو الحال الان.

ومن جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس إنه تقرر «حرصاً على صحة الطلبة والمعلمين تعليق الدوام الوجاهي، والعودة إلى التعلم عن بُعد في جميع مدارس المملكة للمراحل كافة، بما فيها رياض الأطفال اعتباراً من صباح غد الأربعاء وحتى إشعار آخر».

أعيد فتح المدارس والجامعات في الأردن 7 فبراير للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال والثانوية العامة فقط. وسجلت آلاف الإصابات بين صفوف الطلاب والمعلمين في الأسبوعين الأخيرين.

وأضاف أبو قديس، في إيجاز صحفي، أنه تقرر أيضاً «إيقاف العمل بكافة أشكال التعليم الوجاهي داخل الحرم الجامعي لجميع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية، ولجميع المساقات التعليمية والتطبيقية (...) اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية 1 أبريل 2021».

وارتفعت أعداد الاصابات اليومية المسجلة في المملكة يوميا هذا الشهر.

وسجل الثلاثاء، 7072 إصابة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 442 ألفاً و202 إصابة.

كما سجلت 59 وفاة، ليصبح مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 5046 وفاة.

