الأردن يرصد مئات الإصابات الجديدة بمتحور أوميكرون

كشف الأردن الاربعاء، عن انه رصد 466 اصابة جديدة بمتحور أوميكرون، وذلك في حصيلة قياسية رفعت اعداد الاصابات المؤكدة بهذا المتحور الى نحو الضعفين.

ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة عادل البلبيسي قوله إن الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى لـ 794 حالة، وهي مجموع الحالات التي قامت الوزارة بالإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وأوضح المسؤول أن هذه هي مجموع الحالات التي أعلنت وزارة الصحة عنها خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الوزارة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها "تباعا وبكل شفافية".