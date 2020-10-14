الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية بحالات كورونا

يشهد الأردن منذ بدايات أغسطس/آب الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأربعاء، تسجيل 32 وفاة بفيروس كورونا، و2423 إصابة، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء في البلاد قبل 7 أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الإصابات توزعت على 2.411 محلية، و12 وافدة (من خارج البلاد)، بجانب تعافي 105 مرضى من الفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 30.550، منهم 257 وفاة، و6.871 حالة شفاء، وفق البيان.

ويشهد الأردن منذ بدايات أغسطس/آب الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الإصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

