الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 486 ألفا، و470، منها 5 آلاف و428 وفاة.

سجل الأردن، الإثنين، 82 وفاة بفيروس كورونا، و9 آلاف و417 إصابة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من عام.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، أنها سجلت 82 وفاة بالفيروس و9 آلاف و417 إصابة، فضلا عن 5 آلاف و124 متعافيا.

وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 486 ألفا، و470، منها 5 آلاف و428 وفاة، و401 ألف و319 حالة تعافٍ، وفق الوزارة.

ووفق رصد مراسل الأناضول، تعد الإصابات أعلى حصيلة يومية، منذ بدء الجائحة قبل أكثر من عام.

على الصعيد ذاته، أفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان، بتسجيل 15 وفاة جراء الفيروس، و290 إصابة، و1480 حالة شفاء.

وارتفع إجمالي إصابات في البلاد، إلى 242 ألفا و124، منها 8 آلاف و404 وفيات، إضافة لـ209 آلاف و166 حالة تعاف.

وحتى الإثنين، بلغ إجمالي إصابات كورونا حول العالم 120 مليونا و653 ألفا، توفي منهم مليونان و668 ألفا، فضلا على أكثر من 97 مليونا و292 حالة تعاف، وفق موقع "وورلد ميتر" المعني بإحصائيات الفيروس.

