الأردن يمنع طائرة نتنياهو من عبور اجوائه

ذكرت مصادر دبلوماسية كبيرة في الاحتلال الاسرائيلي صباح الخميس أن الأردن رفض السماح لطائرة رئيس وزراء الاحتلال بينيامين نتانياهو بالتحليق فوق اراضيه، ومنعها من استخدام المجال الجوي الأردني.

وبينت المصادر أن طائرة نتنياهو تنتظر الموافقة الأردنية، حيث يعتقد بان رفض الأردن منحه الإذن يعود الى الغاء ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله زيارته للمسجد الأقصى أمس على اثر خلافات حول الترتيبات الامنية.

وذكرت القناة "12" العبرية أن نتنياهو يدرس إلغاء الزيارة على ضوء الإشكال مع الأردن.

وبحسب ما أورده تقرير القناة الإسرائيلية، فإن الأزمة بدأت عندما قرر الأردن اصطحاب عدد كبير من حراس الأمن الأردنيين لمرافقة ولي العهد، بعدما كان مقرراً أن يقتصر الفريق على عدد محدد منهم.

لكن السلطات الأردنية عادت وقررت اصطحاب عدد أكبر من الحراس، وهو الأمر الذي واجه اعتراضاً إسرائيلياً، فقد أصرت تل أبيب على حضور عدد قليل من الحراس المتفق عليهم سابقاً.

هذا التعنت الإسرائيلي دفع الأردن لإلغاء زيارة ولي العهد للمسجد الاقصى.(عمون)

