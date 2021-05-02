الأردن ينفي الطلب من رغد صدام حسين مغادرة المملكة

نفى مصدر رسمي الأحد، شائعات متداولة عن طلب الاردن من رغد صدام حسين مغادرة البلاد، بحسب ما نقله عنه موقع "عمون" الاخباري.

وأكد المصدر للموقع أن هذه الشائعات "محض افتراء وكذب".

وكانت رغد صدام حسين قالت في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الخميس: "يبدو أن ضعاف النفوس الذين ابتليت بهم البشرية قد نسوا إنني رغد صدام حسين، من فضل الله قد شرفني بالانتساب إلى هذا الرجل العظيم، فراحوا يجعجعون ولا زالوا يلفقون الأكاذيب التي تعكس نفسياتهم المريضة وشخصياتهم المهزوزة".