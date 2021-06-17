الأردن يوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا"

أصدرت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا في البلاد، لمتلقين جدد.

وفي إطار هذا القرار، قررت الوزارة الاكتفاء بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا لمن تلقوا الجرعة الأولى منه فقط وفق موقع خبرني الالكتروني

في حين أن الأمين العام لشؤون الأوبئة في وزارة الصحة، عادل البلبيسي، أكد أن "باب طلب لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا وغيره من اللقاحات سيبقى مفتوحا حسب احتياجات الأردن"، لافتا إلى "الرفض الشعبي في الأردن للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا"، مؤكدا "مأمونية وفاعلية جميع اللقاحات التي تستوردها البلاد".

مرحلة التعافي

وكان وزير الداخلية الاردني مازن الفراية، اعلن قبل ايام أن بلاده وصلت إلى مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا. وقال الفرايه إن "الحكومة قامت بأخذ عينات فحص كورونا وإعطاء المطاعيم ومعالجة مرضى الفيروس على نفقتها، الأمر الذي ساهم في وصولنا إلى مرحلة التعافي من ذلك الوباء، حيث تراجعت الإصابات وزادت السعة السريرية، وأصبح بالإمكان إعطاء المطاعيم لنحو ما يقارب 100 ألف شخص يوميا".

وأكد الفراية في افتتاح فعاليات مؤتمر إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الأردن خلال مئة عام، اليوم السبت، أن "الحكومة بذلت جهودا كبيرة لكسب الوقت فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، لبناء القدرات الصحية المناسبة للتعامل مع الجائحة، وشكلت خلية أزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ضمت كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية".

ولفت إلى أنه "وبعد مرور أكثر من عام على الجائحة، إلا أن القطاع الصحي ظل متماسكا، كما تم بناء مستشفيات ميدانية وتعزيز المستشفيات القائمة".