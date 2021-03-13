الأردن.. 6 وفيات من مرضى كورونا إثر انقطاع الأوكجسين عنهم

لقي 6 مصابين بكورونا حتفهم اليوم السبت في مستشفى حكومي أردني، إثر انقطاع الاوكسجين عنهم، فيما تحدثت مصادر طبية عن تسجيل 8 وفيات.

وأعلن وزير الصحة الاردني الدكتور نذير عبيدات تقديم استقالته من الحكومة، مؤكدا أن المقصرين لا بد أن يحاسبوا وأنه كوزير للصحة يتحمل المسؤولية الأخلاقية ومستعد لتحملها.

وتحدث وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة طلب من وزير الصحة نذير عبيدات تقديم استقالته.

كما أكد مصدر أن استقالة وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات من منصبه جاءت تلبية لأمر ملكي. الأمن يطوق مستشفى السلط

وطوقت الأجهزة الأمنية الأردنية، مستشفى السلط الحكومي الجديد -30 كم جنوب غرب العاصمة عمان-، بعد ورود أنباء تتعلق بمشكلة في اسطوانات الأوكسجين لدى مرضى كورونا على أسرة العناية الحثيثة في المستشفى.

وتجمهر مئات المواطنين أمام بوابات المستشفى الواقع في مدينة السلط، للاطمئنان على أقاربهم المصابين، مع حدوث توتر ومشادات كلامية بينهم ورجال الأمن.

وقال الوزير عبيدات إنه في صباح السبت، حدث انقطاع للأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين، الذي لديه خزانين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني ، أن هناك ربما تأثير لنقص الأكسجين على هذه الوفيات وسيتم التحقق في حال كان هناك السبب نقص الأكسجين.

محاسبة المقصرين

وبين أنه لا يوجد لديه تبرير للموت، ولا بد من أن يكون هناك تقصير وسيتم محاسبة المقصرين، ووجه رئيس الوزراء باجراء تحقيق بهذا الخصوص.

وأكد أن المقصرين لا بد أن يحاسبوا وأنه كوزير للصحة يتحمل المسؤولية الأخلاقية ومستعد لتحملها، معلناً تقديم استقالته من الحكومة، مقدما التعازي لذوي المتوفين.



وشدد على أن الأمر يحتاج للصبر من الجميع، مبيناً أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.



ولفت إلى أن الأكسجين وصل للمستشفى بعد ساعة من الانقطاع وتفقد وجوده بكميات كافية، مؤكداً عدم وجود مشكلة الآن في المستشفى.

خطط بديلة

ونقلت يومية الرأي عن مدير المستشفى عبدالرزاق الخشمان قوله إن نفاذ الاوكسجين من الاجهزة الخاصة بمرضى فيروس كورونا ناجم عن كمية الاستهلاك الكبيرة وهو امر متوقع لكثرة الضغط على الاجهزة.



واضاف ان هنالك خططا بديلة لهذه الحالة منها تزويد الاقسام بإسطوانات اوكسجين من مركز الاوكسجين في المستشفى، مبينا انه تم تأمين كافة مرضى كورونا باسطونات اوكسجين والبالغ عددهم 180 مريضا ومريضة بالاضافة الى تأمين صهاريج لانقاذ المرضى.



وأكد انه تمت السيطرة على مشكلة الاوكسجين ولم يتم تحويل اي مريض الى وحدة العناية الحثيثة بسبب تردي حالتهم.