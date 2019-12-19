الأردن..6 وفيات و266 إصابة بإنفلونزا الخنازير

اعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، أن عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير في البلاد وصل إلى 6 أشخاص، فيما ارتفعت الإصابات إلى 266 مصابا.

وقال خلال لقاء مع لجنة الصحة النيابية برئاسة محمد العتايقة اليوم، إنه تم تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50% ليصبح 5.5 دينار بدلا من 11 دينارا، منوها إلى أن الوزارة قامت بشراء 320 ألف حبة "تام فلو" المضاد للإنفلونزا وسيتم توزيعها مجانا على المصابين.

وسبق أن صرح جابر بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدول.

وأضاف جابر، في تصريح لوكالة "بترا" الأردنية الرسمية، الأربعاء، أن العلاج متوفر، ووزارة الصحة على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية للتعامل مع هذا المرض.

وأشار إلى أن فريقا من وزارة الصحة برئاسته اطلع على الواقع الصحي وحالات إنفلونزا الخنازير في محافظة الكرك على إثر ما تم نشره وإشاعته على مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابات ووفيات بأرقام "غير صحيحة".

ودعا جابر المواطنين لتوخي الحذر من الإشاعة وتحري صدق المعلومة، مشددا على أن جميع مراكز ومستشفيات وزارة الصحة تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين.