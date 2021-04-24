الأرمن يحيون ذكرى مجازر العثمانيين

احيا عشرات الاف الارمن الذكرى السادسة بعد المئة للمجرزة التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني في عهد السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى حيث تجمعو السبت عند نصب تذكاري على تلة في العاصمة يريفان



بايدن يعترف بالمجازر العثمانية



ويتوقع أن يعترف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت رسميا بالمجازر التي طالت 1,5 مليون أرمني خلال الحرب العالمية الأولى على يد الإمبراطورية العثمانية على أنها "إبادة جماعية"، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تأزّم العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا البلد العضو في حلف شمال الأطلسي.

ومن المرجح أن يؤدي وصف الرئيس الأميركي للمجازر الأرمنية بالإبادة الجماعية، إلى مزيد من التوتر بين واشنطن وأنقرة، خاصة أن العلاقات بين كلا البلدين تدهورت مراراً في السنوات الماضية على خلفية شراء أنقرة لمنظومة دفاع جوي روسية الصنع إس ـ 400، والتي انتهت بحذف أنقرة من البرنامج.

وطوال عقود مارست الجالية الأرمنية ضغوطا للحصول على اعتراف دولي بأن ما تعرض له 1,5 مليون أرمني "إبادة جماعية".



اوربا: ما حدث ابادة جماعية



واعتبرت نحو ثلاثين دولة والاتحاد الأوروبي ما حدث "إبادة جماعية" في حين ترفض تركيا هذا الاتهام بشكل قاطع.

كما طالبت يريفان تركيا بتعويضات مالية وبإعادة حقوق الملكية لأحفاد الذين قتلوا في المجازر في 1915-1918.

وإن كانت تركيا وريثة الإمبراطورية بعد تفككها عام 1920، تقر بوقوع مذابح، إلا أنها ترفض توصيفها بالإبادة، مشيرة إلى ان حربا أهلية في الأناضول تزامنت مع مجاعة، تسببت بمقتل ما بين 300 و500 ألف أرمني، فضلا عن عدد مساو من الأتراك.

وازدادت مشاعر الغضب من تركيا في صفوف الأرمن الذين حملوا الشموع والأزهار السبت وشاركوا في المسيرة السنوية لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة.



الجراح الارمينية تنزف من جديد



وصرح المتقاعد سونيك بيتروسيان (72 عاما) لفرانس برس "الجراح القديمة تنزف مجددا" مشيرا إلى الحرب التي أودت بحياة ستة آلاف شخص.

وأضاف وهو يضع اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للإبادة الأرمنية "على الأرمن أن يتحدوا لتخرج بلادنا قوية من هذه الصعاب".

ومساء الجمعة ضمت مسيرة 10 آلاف شخص حملوا المشاعل وساروا في وسط يريفان في الذكرى السنوية للمجزرة شارك فيها ناشطون من حزب داشناكتسوتيون القومي وأحرقوا الأعلام التركية والأذربيجانية.



