الأسد يتلقى لقاح "سبوتنيك في" الروسي مع وصول أول شحنة لسوريا

تسلمت سوريا الخميس، من روسيا أول شحنة من اللقاح الروسي.

أعلنت وكالة الأنباء الروسية ”إنترفاكس“ أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى الخميس، لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن السفير السوري لدى موسكو أن سوريا تسلمت أول شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19.

وقال السفير رياض حداد إن الرئيس السوري بشار الأسد جرى تطعيمه باللقاح الروسي.

وتسلمت سوريا الخميس، من روسيا أول شحنة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وفق ما نقله السفير السوري للوكالة.

وسبق أن تلقت سوريا في أبريل/نيسان عبر برنامج ”كوفاكس“ أول شحنة من لقاح ”أسترازينيكا“ (من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح).