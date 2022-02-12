الأسرى الفلسطينيون يشرعون بخطوات تصعيدية

أفادت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، في السجون الاسرائيلية، اليوم السبت، أن الأسرى سيبدأون بخطوات تصعيدية جديدة في ظل الاجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.

وبحسب تلك المؤسسات، فإن "هذه الخطوات التصعيدية تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الاثنين المقبل وليوم واحد فقط".

ووفقا لمركز "حنظلة للأسرى والمحررين"، فإنه "سيتم اليوم السبت إغلاق الأقسام خلال الفترة الصباحية والخروج بعد الظهر إلى الساحات وتشكيل حلقات لنقاش الإضراب".

وأشار إلى أنه "سيتم إرسال رسالة من الحركة الوطنية الأسيرة إلى مصلحة السجون بأن الإجراءات التي تتخذها ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع".

وخلال الأيام الثلاثة القادمة سيتم تخصيص يوم لإرجاع الوجبات، كما سيتم ليلا تنظيم "موجة إزعاج" من قبل الأسرى في كافة الأقسام.