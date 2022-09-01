الأسرى الفلسطينيون يعدلون عن إضرابهم المزمع عن الطعام

اعلن نادي الأسير الفلسطيني ان الإسرى في السجون الإسرائيلية قرروا العدول عن إضراب مفتوح عن الطعام كانو يزمعون البدء به الخميس، بعد استجابة سلطات الاحتلال لمطالبهم.

وقال النادي في بيان ان الأسرى قرروا وقف خطوة الإضراب بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها الخاص "بالنقل التعسفي للأسرى المحكومين بالمؤبد، بشكل دوري".

وايضا، أكدت هيئة شؤون الأسرى أن ”الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية حققت مطالبها، وألغت العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، وذلك قبيل ساعات قليلة من البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان من المفترض أن يكون مساء اليوم الخميس“.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“: ”انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم، حيث عقدت جلسة حوار اليوم بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب وإدارة السجون واستخباراتها، وبعد مد وجزر تم الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة، ووقف كل العقوبات المفروضة عليه“.

وأضافت ”سيبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا ما يعني تعليق مؤقت لخوض الإضراب، وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع، وفي حال الإخلال ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيدي فورا“.

وكان نحو ألف أسير فلسطيني اعلنوا انهم سيبدأون الخميس، إضرابا مفتوحا عن الطعام، كدفعة أولى، ضمن خطوات احتجاجية بدأ الأسرى في تنفيذها منذ 21 أغسطس/آب الماضي، إثر تراجع إدارة السجون عن تفاهمات سابقة معهم في مارس/آذار الماضي.

ويحتج الأسرى بشكل خاص على قرار لإدارات السجون، يستهدف "استقرار" المحكومين بالسجن المؤبد داخل الغرف والسجون التي يتواجدون فيها، وينص على نقلهم بشكل دوري لغرف وسّجون أخرى.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .​​​​​

ومنذ عقود يلجأ الأسرى الفلسطينيون البالغ عددهم نحو 4550 اسيرا إلى الإضراب عن الطعام لإجبار إدارة السجون للاستجابة لمطالب حياتية.

وخاض الأسرى 24 إضرابا عن الطعام منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، وغالبيتها تتعلق بمطالب حياتية للأسرى، واستطاعوا خلالها تحقيق مكتسبات.